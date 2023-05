La doppia corsa di bomber Lapadula  

E a proposito di dati, i 19 gol segnati in queste 34 partite consentono a Lapadula di entrare già nella top ten dei migliori cannonieri di sempre del Cagliari in Serie B, guidata da Gigi Piras, scavalcando Pietro Paolo Virdis (18) e mettendo nel mirino tre monumenti come Tonino Congiu, Umberto Serradimigni e Tullio Ghersetich (tutti a quota 21). Non solo: vincendo la classifica cannonieri dedicata all’indimenticabile Paolo Rossi, Lapagol bisserebbe il trionfo della stagione 2015-2016 come, nella storia del torneo, è riuscito solo ad altri sette giocatori. Applausi.

Anche a Perugia una sentenza. Quando una palla vaga nell'area di rigore, si può star sicuri che da dietro qualche ciuffo d'erba spunterà lui, Gianluca Lapadula, peruviano di Torino, a spingerla in rete. D'opportunismo, di potenza, di astuzia, in acrobazia, di destro o di sinistro: basta essere all'interno dell'area e Lapagol colpisce. Venerdì sera ha regalato al Cagliari e al suo carniere la terza doppietta stagionale (la nona nelle sue quattro stagioni di Serie B), raggiungendo quota 19 reti. Cifra pesantissima, perché gli permette di staccare il finlandese del Venezia Pohjanpalo (a 18) e di andare all'attacco di due storici primati di casa rossoblù.

La doppia prima volta

Un primo record, Lapadula, lo ha eguagliato, ma con due partite ancora a disposizione il bomber italo-peruviano può entrare nella storia del Cagliari. Perché in trenta partecipazioni al torneo cadetto del club, il record di reti in una stagione sono proprio i 19 gol segnati da David Suazo nel 2003-2004 (però giocando 42 partite) e perché mai un giocatore rossoblù ha vinto la classifica cannonieri. No, neanche Gigi Riva, visto che nel torneo 1963-1964 il goleador della squadra allenata da Arturo Silvestri fu Ricciotti Greatti con 11 reti.

E a proposito di dati, i 19 gol segnati in queste 34 partite consentono a Lapadula di entrare già nella top ten dei migliori cannonieri di sempre del Cagliari in Serie B, guidata da Gigi Piras, scavalcando Pietro Paolo Virdis (18) e mettendo nel mirino tre monumenti come Tonino Congiu, Umberto Serradimigni e Tullio Ghersetich (tutti a quota 21). Non solo: vincendo la classifica cannonieri dedicata all’indimenticabile Paolo Rossi, Lapagol bisserebbe il trionfo della stagione 2015-2016 come, nella storia del torneo, è riuscito solo ad altri sette giocatori. Applausi.

Obiettivo Serie A

Il trono dei cannonieri, la storia personale e del Cagliari. Tutto molto bello, ma Lapadula la sua vena realizzativa la mette al servizio della squadra. Perché l'obiettivo principale è quello di ritrovare la Serie A. Una strada che dovrà passare per i playoff, matematicamente centrati (come Südtirol e Parma) anche grazie alle 12 reti segnate nelle 16 gare del 2023 con Ranieri in panchina. Il tecnico se lo tiene stretto e spera di poterlo vedere al più presto al fianco dell'altra bocca da fuoco Pavoletti. Anche se pure a Perugia non è passata inosservata la prestazione di Prelec, che non ha segnato, ma lì davanti fa a botte con tutti per aprire varchi a Lapadula&friends. Nel frattempo, il numero 9 segna per sé e per i colleghi di reparto, risultando il giocatore più incisivo della cadetteria (suo il 40,4% dei gol totali, nessuno come lui), ma portando i panni del leader anche con le corse e le rincorse, sbattendosi ovunque e trascinando pure chi rischia di restare indietro. Perché Lapadula è un uomo in missione. Vuole riprendersi la Serie A perduta due stagioni fa con la retrocessione del Benevento proprio per “colpa” del Cagliari. E in Perù, dove qualche quotidiano sogna un nuovo interessamento del Milan, si esaltano con la frase del dopo-Perugia riportata sui canali social rossoblù: «Dopo l'ossigeno, l'elemento più importante della mia vita è il gol». Musica per le orecchie dei tifosi, visto che pure loro vivono per i suoi gol. Sognando un immediato ritorno in Serie A.

