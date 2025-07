La donna annegata è una 75enne residente ad Assemini 

Per sua scelta viveva da sola, ad Assemini, e non gradiva particolarmente telefonate e visite, anche dei familiari e dei conoscenti. Per questo ci sono voluti diversi giorni e un ulteriore articolo su L’Unione Sarda, con una descrizione più precisa, perché la donna trovata morta venerdì scorso al Poetto venisse riconosciuta da qualcuno. Un suo parente, leggendo le pagine del quotidiano e gli elementi riportati sulla vittima, ha provato a mettersi in contatto con Filomena Sanna, 75 anni di Assemini: non avendo avuto risposta, lunedì pomeriggio ha raggiunto gli uffici della Questura per avanzare l’ipotesi che la donna morta al Poetto potesse essere la sua conoscente. Una volta contattata la Guardia Costiera, c’è stato il riconoscimento ufficiale. E così la Procura ha messo la parola fine sulla tragedia, restituendo il corpo della donna ai familiari per celebrare il funerale.

Secondo gli accertamenti svolti dai militari della Guardia Costiera, la donna sarebbe morta per un malore mentre si trovava al Poetto, venerdì mattina molto presto. Finita in acqua non si è più ripresa. Il corpo è stato notato da un gruppo di turisti all’altezza della Sesta fermata. Immediata la segnalazione con l’intervento dei militari della Capitaneria. Indossava una maglietta di colore grigio ed un paio di pantaloni corti sportivi di colore blu scuro. E non aveva con sé alcun documento. Le ricerche per identificarla sono state portate avanti con la Polizia. (m. v.)

