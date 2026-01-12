VaiOnline
Monserrato
13 gennaio 2026 alle 00:33

La donazione: tre defibrillatori nelle parrocchie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due nuovi defibrillatori per la parrocchia del Santissimo Redentore, uno per quella di San Giovanni Battista de La Salle. Le chiese di Monserrato e le rispettive comunità saranno più sicure grazie alla donazione di tre apparecchi salvavita effettuata dall’associazione di volontariato Avsm, e in particolare dalla famiglia della sua presidente, Rosanna Bernardini, in memoria dei genitori Antonina e Giuseppe.

I dispositivi sono stati consegnati domenica mattina nel corso di una cerimonia nella chiesa del Santissimo Redentore, alla presenza della comunità parrocchiale, dei membri dell’Associazione volontari soccorso Monserrato (Avsm) e dell’amministrazione comunale. Il parroco, don Nicola Ruggeri ha benedetto i nuovi defibrillatori. Gli apparecchi sono stati collocati all’interno delle strutture parrocchiali. Nel corso della giornata sono state inaugurate anche le due nuove ambulanze di ultima generazione in dotazione all’associazione Avsm, dedicate a Giuseppe e Antonina Bernardini. (d.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  