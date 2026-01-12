La donazione: tre defibrillatori nelle parrocchie 

Due nuovi defibrillatori per la parrocchia del Santissimo Redentore, uno per quella di San Giovanni Battista de La Salle. Le chiese di Monserrato e le rispettive comunità saranno più sicure grazie alla donazione di tre apparecchi salvavita effettuata dall’associazione di volontariato Avsm, e in particolare dalla famiglia della sua presidente, Rosanna Bernardini, in memoria dei genitori Antonina e Giuseppe.

I dispositivi sono stati consegnati domenica mattina nel corso di una cerimonia nella chiesa del Santissimo Redentore, alla presenza della comunità parrocchiale, dei membri dell’Associazione volontari soccorso Monserrato (Avsm) e dell’amministrazione comunale. Il parroco, don Nicola Ruggeri ha benedetto i nuovi defibrillatori. Gli apparecchi sono stati collocati all’interno delle strutture parrocchiali. Nel corso della giornata sono state inaugurate anche le due nuove ambulanze di ultima generazione in dotazione all’associazione Avsm, dedicate a Giuseppe e Antonina Bernardini. (d.l.)

