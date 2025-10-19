VaiOnline
GIRONE B.
20 ottobre 2025 alle 00:12

La Don Bosco cade in casa, all’Arbus basta un tempo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Don Bosco F. 0

Arbus C. V. 3

Don Bosco Fortitudo : Mar. Vacca, R. Olla (46’ Pintus), Dessì, Liscia, El Youni (48’ Uccheddu), E. Olla, Serra, Mat. Vacca, Casu (46’ J. Liscia), Argiolas, Brignone. Allenatore Ghiani.

Arbus Costa Verde : Concas, Al. Aramu, Spina, Medda (35’ Tuveri), Fonsatti, Serra, Atzori (60’ Concas), Caddeo, Piras (62’ Canargiu), Atzori, Ruggeri (85’ Paci). Allenatore Pani.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 5’ Fonsatti, 37’ Piras, 39’ (r) Atzori.

Colpo dell’Arbus Costa Verde, che supera la Don Bosco Fortitudo a domicilio: 3-0 il finale. Al 5’ immediato vantaggio degli ospiti con un colpo di testa di Fonsatti. Gli ospiti partono forte con diverse occasioni da rete, padroni di casa che accusano il colpo. Al 10’ occasione per il raddoppio con Atzori, questa volta ipnotizzato dal portiere di casa Vacca. Al 30’ si fa viva la Don Bosco con Serra, ma il portiere dell’Arbus è bravo a neutralizzare. Al 37’ arriva però il raddoppio degli ospiti con Piras che salta il portiere Vacca e la mette dentro. Passano appena due minuti e arriva anche il 3-0: l’arbitro concede un calcio di rigore alla squadra allenata da Pani, batte Atzori e insacca. Nella ripresa, diversi i cambi tra le due compagini, ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Schianto fatale, muore un ventenne

Nicola Atzori di Ghilarza è stato sbalzato fuori dall’auto, finita contro un albero 
Valeria Pinna
Fasi

Emigrati, il congresso finisce nel caos

Scrutinio infinito per il voto sulla presidenza, alla fine vince Mossa ma è polemica 
Cristina Cossu
La tragedia

Assalto al pullman dei tifosi, un morto

Pietre e mattoni contro i sostenitori del Pistoia basket: la vittima è un autista 
Parigi

Colpo al Louvre, panico tra i visitatori

Una banda di ladri incappucciati porta via il tesoro di Napoleone 