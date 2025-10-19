La Don Bosco cade in casa, all’Arbus basta un tempo 

Don Bosco F. 0

Arbus C. V. 3

Don Bosco Fortitudo : Mar. Vacca, R. Olla (46’ Pintus), Dessì, Liscia, El Youni (48’ Uccheddu), E. Olla, Serra, Mat. Vacca, Casu (46’ J. Liscia), Argiolas, Brignone. Allenatore Ghiani.

Arbus Costa Verde : Concas, Al. Aramu, Spina, Medda (35’ Tuveri), Fonsatti, Serra, Atzori (60’ Concas), Caddeo, Piras (62’ Canargiu), Atzori, Ruggeri (85’ Paci). Allenatore Pani.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 5’ Fonsatti, 37’ Piras, 39’ (r) Atzori.

Colpo dell’Arbus Costa Verde, che supera la Don Bosco Fortitudo a domicilio: 3-0 il finale. Al 5’ immediato vantaggio degli ospiti con un colpo di testa di Fonsatti. Gli ospiti partono forte con diverse occasioni da rete, padroni di casa che accusano il colpo. Al 10’ occasione per il raddoppio con Atzori, questa volta ipnotizzato dal portiere di casa Vacca. Al 30’ si fa viva la Don Bosco con Serra, ma il portiere dell’Arbus è bravo a neutralizzare. Al 37’ arriva però il raddoppio degli ospiti con Piras che salta il portiere Vacca e la mette dentro. Passano appena due minuti e arriva anche il 3-0: l’arbitro concede un calcio di rigore alla squadra allenata da Pani, batte Atzori e insacca. Nella ripresa, diversi i cambi tra le due compagini, ma il risultato non cambia.

