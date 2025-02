la Don Bosco blocca la corsa della capolista Samugheo 

Don Bosco 2

Samugheo 2

Don Bosco Guspini : Cappai, Costorella, Di Antonio, Munzittu, R. Olla (61’ Zedda), Murgia, Carron, Aramu, Coelho, Cancedda (73’ Liscia), Tomasi (88’ E. Olla). Allenatore Ruggeri.

Samugheo : Carta, Ginesu, Manca, S. Frongia, Loi (47’ Sardu), Cuboni (86’ A. Olla), Arru (57’ Frau), M. Frongia (69’ Pisano), Diana, Loreto, Uras (57’ Pistis). Allenatore Ferraro.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : 7’ Coelho, 44’ (r) Di Antonio, 53’ (r) Ginesu, 90’ Loreto.

Finisce in parità la sfida tra Don Bosco Guspini e Samugheo. I padroni di casa subito forte, al 5’ sassata su punizione dai 15 metri di Ginesu, traversa piena. Al 7’ il vantaggio della Don Bosco: sugli sviluppi di un corner, Cancedda calcia e trova l’opposizione di Carta, ma c’è il tap-in vincente di Coelho. Al 26’, dopo una fase di pressione non tanto efficace del Samugheo, tentativo da centrocampo di Tomasi con Carta fuori dai pali: il portiere poi recupera. Al 33’ Aramu manda Cancedda in profondità, supera Ginesu e calcia: grande parata di Carta. Al 44’ Cancedda punta Ginesu e viene atterrato in area: rigore trasformato da Di Antonio. La gara sembra incanalarsi bene per i padroni di casa, ma prima Ginesu (53’, gol su rigore provocato da un mani di Munzittu), poi Loreto (90’), confezionano il 2-2. (a. d.)

