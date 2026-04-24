VaiOnline
Dal campo.
25 aprile 2026 alle 00:31

La Domus verso un nuovo sold out 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova tappa di avvicinamento alla sfida con l’Atalanta al Crai Sport Center di Assemini per il Cagliari. Il tecnico Pisacane ha ormai chiuso il cerchio sulla formazione anti-Dea, anche se scioglierà le riserve solo dopo la rifinitura che si svolgerà domani prima del pranzo. All’andata, quattro mesi fa, finì 2-1 per i bergamaschi. Lunedì alla Unipol Domus il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.30.

Il punto

Praticamente certo il nuovo forfait di Pavoletti che ha svolto anche ieri un lavoro personalizzato per il solito fastidio al ginocchio. Idem Mazzitelli, a sua volta alle prese, però, con un problema al polpaccio. E se quest’ultimo conta di riaggregarsi al gruppo la settimana prossima, la situazione del capitano andrà monitorata giorno per giorno. Stagione già finita, invece, per Idrissi e Felici.

I biglietti

In fibrillazione i tifosi. Già superata quota 16mila spettatori per lunedì, compresi gli abbonati. Quattrocento circa i biglietti ancora disponibili nei settori Tribuna e Distinti. Si va, insomma, verso l’ennesimo sold out stagionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 