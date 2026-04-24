La Domus verso un nuovo sold out 

Nuova tappa di avvicinamento alla sfida con l’Atalanta al Crai Sport Center di Assemini per il Cagliari. Il tecnico Pisacane ha ormai chiuso il cerchio sulla formazione anti-Dea, anche se scioglierà le riserve solo dopo la rifinitura che si svolgerà domani prima del pranzo. All’andata, quattro mesi fa, finì 2-1 per i bergamaschi. Lunedì alla Unipol Domus il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.30.

Il punto

Praticamente certo il nuovo forfait di Pavoletti che ha svolto anche ieri un lavoro personalizzato per il solito fastidio al ginocchio. Idem Mazzitelli, a sua volta alle prese, però, con un problema al polpaccio. E se quest’ultimo conta di riaggregarsi al gruppo la settimana prossima, la situazione del capitano andrà monitorata giorno per giorno. Stagione già finita, invece, per Idrissi e Felici.

I biglietti

In fibrillazione i tifosi. Già superata quota 16mila spettatori per lunedì, compresi gli abbonati. Quattrocento circa i biglietti ancora disponibili nei settori Tribuna e Distinti. Si va, insomma, verso l’ennesimo sold out stagionale.

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