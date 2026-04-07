La Domus verso  il tutto esaurito E il Gallo scalpita 

Terzo giorno di ritiro per il Cagliari oggi al Crai Sport Center di Assemini, dove la Cremonese è già diventata un chiodo fisso nella testa di tutti. E dove già filtrano le prime indicazioni per l’undici che si presenterà ai nastri di partenza sabato alle 15 alla Domus (c’è già aria di sold out). Pisacane potrebbe dare una scossa importante sia dal punto di vista tecnico che tattico. Non sarà certo una rivoluzione, ma potrebbero esserci diverse novità rispetto a Reggio Emilia. A cominciare dall’assetto offensivo, dove dovrebbe tornare una prima punta di ruolo, magari proprio Borrelli che ha rotto il ghiaccio negli ultimi venti minuti del match col Sassuolo. Magari al centro di un tridente.

Il punto

E dopo Borrelli, si appresta a tornare Belotti, sette mesi dopo la rottura del crociato. Ormai il Gallo si allena a pieno regime. Anche ieri ha svolto l’intera seduta con il gruppo - partitella finale compresa - e dopo aver riassaporato il clima partita dalla panchina al Mapei Stadium, potrebbe riprovare l’ebrezza del campo contro la Cremonese, in base a come si evolverà il match. Ogni giorno uno step in più verso la rifinitura in programma venerdì mattina e il gran ritorno alla Domus per l’ex granata, che si era infortunato alla quinta di campionato, la sua terza in rossoblù. E il recupero di Belotti diventa fondamentale considerate anche le condizioni precarie di Pavoletti, alle prese con un fastidio al solito ginocchio. Il capitano continua a svolgere un lavoro personalizzato nella speranza di poter poi provare a forzare a ridosso della gara. Fiato sospeso.

Due in diffida

Eccetto Felici e Idrissi (stagione finita per entrambi), tutti gli altri sono a disposizione dello staff tecnico, compreso Dossena che ha scontato nell’ultimo turno la giornata di squalifica che gli aveva inflitto il Giudice sportivo (fatale il “giallo” col Napoli) ed è pronto a rientrare nel cuore della difesa, presumibilmente in coppia con Mina. E d’ora in poi la gestione dei cartellini sarà importante, anzi decisiva: al momento i giocatori del Cagliari diffidati - per i quali scatterebbe, dunque, la squalifica in caso di ammonizione - sono Gaetano (ex Cremonese, tra l’altro) e Zé Pedro.

I biglietti

E mentre ad Asseminello la preparazione alla partita prosegue in modo serrato (in campo ma anche nei vari confronti che si susseguono tra un allenamento e l’altro), è corsa al biglietto nei botteghini tra i tifosi, pronti a “soffiare” dietro la squadra (come amava ripetere Claudio Ranieri). Già raggiunta quota sedicimila compresi gli abbonati, disponibili giusto quattrocento biglietti circa tra Distinti e Tribuna. Verso il tutto esaurito per il match dell’anno.

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