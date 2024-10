La Domus verso il sold-out domani 

In campo anche Mina e Kingstone, gli ultimi nazionali a essere rientrati nell’Isola. Con loro, ieri sul prato verde di Asseminello, anche Luvumbo, Marin e Prati. Tutti abili e arruolabili, dunque, per il match di domani contro il Torino alla Domus. Il fischio d’inizio alle 18, arbitra Aureliano.

Il punto

Nicola può finalmente tirare le somme nella rifinitura in programma questa mattina. Costretti ancora a dare forfait Pavoletti e Jankto. Non ci sarà nemmeno Obert. Tradito da un fastidio agli adduttori della coscia destra in nazionale, il difensore si è limitato a svolgere anche ieri un lavoro personalizzato nella speranza di recuperare per la trasferta di Udine, in programma venerdì prossimo. Tornano in pista, in compenso, Lapadula e Wieteska.

I tifosi

Tra i tifosi rossoblù cresce inevitabilmente l’attesa per la sfida ai granata: l’ultima partita di campionato in casa risale addirittura al 20 settembre, la fatidica Cagliari-Empoli. Si va verso il tutto esaurito: disponibili solo 400 biglietti circa.

Under 18: Mancosu

Sul versante giovanili, intanto, l’ex fantasista Marco Mancosu è da ieri ufficialmente l’allenatore dell’Under 18 rossoblù, dopo aver ottenuto la licenza Uefa B. Il suo vice sarà Francesco Pisano. (f.g.)

