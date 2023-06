La Domus riapre ai tifosi dalle 18.15 

Dopo l'assaggio di domenica, da ieri il Cagliari ha fatto scattare l'operazione-Bari. Un allenamento al mattino ad Asseminello, mentre oggi si torna alla Domus, nel pomeriggio, con le porte aperte ai tifosi, come già prima delle sfide (vinte, perché poi anche la scaramanzia vuole la sua parte) contro Venezia e Parma.

Avanti adagio

Sempre fuori Capradossi e Falco (presenti sabato a Parma sugli spalti e nei festeggiamenti negli spogliatoi), nella seduta di ieri hanno lavorato in personalizzato Lapadula e Dossena. Preoccupa soprattutto l'attaccante, che dovrà esser gestito dopo il pestone alla caviglia rimediato al Tardini, mentre il difensore sarà comunque assente per squalifica. E il Giudice sportivo ha portato in diffida, oltre a Kourfalidis, anche Radunovic, Goldaniga e Viola, tutti ammoniti a Parma.

Porte aperte

Questo pomeriggio, dopo la conferenza dell'antivigilia di Ranieri, il Cagliari tornerà ad allenarsi alla Unipol Domus. Porte aperte in Curva nord dalle 18.30. Vista la grande attesa (praticamente esauriti i biglietti per giovedì), facile prevedere che vengano superate le 450 e le 2500 presenze delle prime due sedute col pubblico. (al.m.)

