La domenica rende la disfatta indolore 

«Ci giocheremo la salvezza sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata», va ripetendo da mesi Claudio Ranieri. E così potrebbe essere, anche se magari, in cuor suo, sperava di chiudere i conti molto prima. Almeno un punto a San Siro avrebbe reso il cordone di sicurezza più saldo e quasi indistruttibile, il Cagliari resta comunque padrone del proprio destino complici i risultati di ieri (aspettando Lecce-Udinese, in programma stasera) con cinque squadre sotto e una partita in meno da giocare. Disfatta indolore, insomma. Oltre alla bagarre, anche gli scontri diretti, tra l’altro, agevolano i rossoblù a cui, nella peggiore delle ipotesi, sarà sufficiente pareggiare col Sassuolo e battere poi la Fiorentina che non avrà - presumibilmente - più nulla da chiedere al campionato e con la testa ad Atene per la finale di Conference. A meno che non arrivino i tre punti già domenica prossima a Reggio Emilia. Potrebbero bastare, e avanzare pure.

Questione di testa

Cuore, gamba e testa. Di cuore il Cagliari ha ampiamente dimostrato di averne uno grande così, soprattutto nelle situazioni di maggiore pressione e apprensione, come questa. Anche dal punto di vista atletico, al netto dei vari acciacchi, la squadra sembra poter reggere il confronto. Ora più che mai, tuttavia, l’aspetto psicologico diventa predominante. La testa conta quasi più delle gambe. L’umiliazione subita sabato ha indubbiamente messo a dura prova l’autostima dei rossoblù e, non a caso, nel dopo gara, Ranieri non ha perso per un solo istante la lucidità o il sorriso evidenziando la compattezza e la generosità della sua squadra e sorvolando sugli errori. Definendola una «partita jolly» e riportando subito il mirino verso il vero obiettivo, la prossima sfida, domenica col Sassuolo, nella quale il Cagliari si gioca tutto, o quasi.

Sfida decisiva

L’attuale +4 gli consente di affrontare la squadra di Ballardini con il coltello dalla parte del manico. Il “Mapei Stadium” poi sarà colorato più di rossoblù che di neroverde (considerate la mobilitazione prevista dall’Isola e, allo stesso tempo, la storica scarsa presenza di tifosi del Sassuolo nell’impianto reggiano). Vincendo, Nandez e compagni potrebbero addirittura festeggiare (ben vengano tutti gli scongiuri possibili e inimmaginabili) se - contemporaneamente - dovesse perdere almeno una tra Empoli e Frosinone, ora un punto sotto. La fatidica quota salvezza potrebbe assestarsi a trentasei punti, complice l’altro scontro diretto in programma sempre domenica tra i toscani di Nicola e l’Udinese e quello, a chiudere, tra il Frosinone e la stessa Udinese. Comunque vadano a finire queste partite, il Cagliari potrebbe trarne vantaggio e in questo momento le ha tutte e tre alle spalle.

Avanti tutta

Calma e sangue freddo. Perché è vero che i rossoblù sono usciti ridimensionati dal Meazza, ma paradossalmente il trentaseiesimo turno (aspettando il risultato dell’Udinese contro il Lecce) è stato favorevole al Cagliari lasciando la classifica invariata a 180 minuti dal gong finale. C’è chi continua a stare peggio e chi molto peggio. E da allarmante scontro diretto proprio alla penultima giornata, la sfida col Sassuolo può diventare un match point.

