La domenica no delle due leader 

Cadono a sorpresa la leader e la vicecapolista degli Open: Atletico Uta 1984 e Nino Disario Villacidro vengono sconfitte in casa. Ko anche per il Seddori nel girone A degli Over, dove rallenta ma mantiene la testa della classifica il Real Putzu. Continua la galoppata dell’Ales, che consolida il primo posto del girone B, vincendo lo scontro diretto con la vicecapolista.

La caduta delle grandi

Fanno rumore i due ko delle prime due della classe negli Open. Il Real Putzu sbanca il sintetico di Uta con un netto 3-0, che porta i putzesi a quota diciassette punti. Puddu e Frau sono invece gli artefici del 2-1 del successo del Sant’Andrea Frius a Villacidro, contro la Nino Disario (in rete con Aru). Con Pilloni, Cuccu e Demontis cala il tris la Polisportiva Strovina Sanluri contro il fanalino di coda Stella Rossa Villacidro, mentre la Futura 2000 Villasor supera 1-0 la Pizz’a Manetta Capoterra e la avvicina a due punti.

La situazione

La Monreale Calcio si aggiudica il big match dell’anticipo di venerdì, contro il Seddori. Pinna e Silanus regalano la vittoria ai sangavinesi che vale l’aggancio proprio ai sanluresi (a segno con Mallocci) al secondo posto della classifica di un girone A degli Over comandato sempre dal Real Putzu. La capolista però frena la sua corsa dopo il pari per 2-2 con l’Atletico Uta 1984, nell’altro anticipo di lusso della undicesima giornata: una doppietta del bomber Angiargia non basta ai granata per espugnare il sintetico di Uta. I biancoverdi conquistano un bel pari grazie a Todde ed Aroni e consolidano il quarto posto con quattordici punti. Cinquina infine dei 4 Mori Samassi sull’Arbus Costa Verde, condannato all’ultimo posto con cinque punti (pur con la gara da recuperare contro il Real Putzu) assieme agli Amatori Guspini, che in questa giornata hanno osservato un turno di riposo. Anche nel girone B è stato un venerdì di anticipi molto significativo. L’Ales legittima la sua leadership con il successo per 2-1 contro la vicecapolista Guasila 1971. La vittoria biancorossa permette all’Ales di allungare ancora a ventisei punti. I padroni di casa, mantengono invece il secondo posto, nonostante il ko, ma vedono ridotto a un solo punto il vantaggio dalle inseguitrici. Polisportiva Isili e Polisportiva Sant’Andrea Frius rosicchiano un punto ai biancoblù, ma mancano il sorpasso frenate dai pareggi (entrambi per 2-2) rispettivamente a Nurri e a Villanovafranca. Per i rossoblù isilesi il pari a firma Melis e Borgna, suona come una mezza sconfitta contro un ottimo Nurri, a segno con Ghiani e Atzeni che vale il terzo pareggio stagionale per il fanalino di coda della classifica. Non sorride nemmeno il Sant’Andrea Frius, che contro la penultima Villanovafranca sciupa una grossa chance per agguantare il secondo posto. I rossoblù viaggiano al terzo posto a braccetto con la Polisportiva Isili a sedici punti. La Polisportiva Villamarese 2023 infine si impone per 6-3 sul Gesturi.

Quattro recuperi

Nel prossimo fine settimana i tornei Uisp si fermano per la sosta. La pausa consentirà il recupero di quattro gare. Negli Open la sfida tra Futura 2000 Villasor e Real Putzu si giocherà il 2 marzo. Sono due i recuperi del girone A degli Over: venerdì 1° marzo l’Arbus Costa Verde riceve l’Atletico Uta 1984, mentre lunedì 4 marzo c’è lo scontro diretto tra Real Putzu e Seddori. Sabato 2 marzo va di scena infine il recupero del girone B tra Polisportiva Villamarese 2023 e Ales. Tra due settimane si riprende con il quarto turno di ritorno.

