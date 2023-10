La dolce vita di Maria Vittoria 

Una vita passata a insegnare l’arte della pasticceria. Maria Vittoria Frare, classe 1941, oggi è proprietaria della famosa pasticceria artigianale di Arbatax. Suo padre, proprietario di una panetteria, si era preoccupato di indirizzare verso un mestiere ognuno dei suoi dieci figli: per Maria Vittoria aveva scelto la pasticceria.

Le prove

«All’inizio lo prendevo come un gioco, ero una bambina. Dopo qualche anno ho capito che poteva piacermi e ho iniziato a fare le prime prove in casa. Mi sono sposata, e dal Veneto ci siamo trasferiti in Ogliastra, nel 1967. Ho abbandonato il lavoro per fare la mamma». In poco tempo, nel piccolo villaggio Enel al Secondo salto diventa famosa per la bontà dei suoi dolci. Il passaparola corre veloce, sempre. «Un operaio mi aveva chiesto aiuto per una cugina che abitava a Urzulei. Aveva realizzato il sogno della sua vita: aprire una pasticceria, ma - piccolo particolare - non sapeva far nulla. Ho ripreso ufficialmente a fare il mio lavoro per aiutare questa signora, che nemmeno conoscevo», ricorda. La vita di Maria Vittoria è continuamente influenzata da scelte dettate dalla sua grande generosità. Per anni ha viaggiato lungo le strade tortuose che collegano Villagrande a Urzulei, tutti i giorni, solo per la gioia di insegnare. I viaggi proseguono verso Nuoro e Mamoiada, a casa di alcune vecchiette che le hanno insegnato a fare i savoiardi e altri dolcetti tipici.

Titolare

Dal Secondo Salto vanno via venticinque anni fa, direzione Arbatax. E proprio quando arriva il momento di pregustare la pensione, la sua incontenibile generosità cambia il corso delle cose. «La pasticceria di Arbatax l’ho aperta a 60 anni, non perché fosse un mio desiderio, – spiega - ma perché c’era la mia vicina di casa appassionata di dolci che cercava compagnia per aprire un negozio». Doveva solo insegnarle a fare i dolci e aiutarla ad avviare l’attività. Ma, dopo tre mesi dall’apertura, Maria Vittoria si ritrova da sola a portare avanti la pasticceria nuova di zecca. Oggi, a 82 anni, ha ancora tanta voglia di stare nel suo laboratorio e con lei ci sono quelle che lei chiama “le mie ragazze”: Monia, Jennifer e Manuela. «Ho insegnato loro tutto ciò che so e piano piano passerò il testimone. Per adesso non mi ritiro, sono stata poco bene ma se fossi rimasta a casa sarei morta, il lavoro (che ti piace) è la migliore terapia», conclude.

