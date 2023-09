La dolce rivincita di Boris 

Settantotto minuti col pilota automatico. Poi eccola la palla giusta, quella che ha portato di nuovo Boris Radunovic sotto i riflettori, il modo migliore per dimostrare che l'errore di Bologna fa già parte del passato ed è stato lasciato, anzi gettato via, alle spalle. Una palla depositata sul petto del gigante dell'Udinese Lucca, con Hatzidiakos scavalcato, il tiro quasi a botta sicura dell'attaccante dei friulani e le manone aperte e protese di Boris a chiudere la porta ed evitare la beffa. Alla fine, scrolla le spallone: «Il ruolo del portiere è così: quando sbagli si vede tutto, mentre quando fai una parata è normale».

Tutti con Boris

Ranieri gli aveva lanciato non una, ma due ciambelle di salvataggio, ricordando più volte che se il Cagliari se la sta giocando in Serie A è anche (molto) merito suo. Ma serviva una risposta, quella di carattere, elemento fondamentale che trasforma un buon portiere in un grande portiere. «Perché tutti sbagliano, ma solo i migliori gli errori se li lasciano alle spalle», aveva ricordato il tecnico. La partita di Radunovic è iniziata col riscaldamento, come sempre sotto la Curva nord. E lì Boris ha capito che i tifosi erano dalla sua parte. Prima lo hanno accolto con un boato all'ingresso in campo e poi lo hanno riaccompagnato negli spogliatoi con un lunghissimo applauso. Alle 12.30 via con la partita, condotta senza problemi fino alla paratessa su Lucca. Missione compiuta e alla fine Radunovic rivolge proprio al tecnico il primo pensiero: «Ranieri è un campione, una leggenda, ogni settimana è una forza in più per noi. Mi ha aiutato tanto con le sue parole, ma io cerco di fare meglio ogni partita: dopo uno sbaglio guardo avanti, non bisogna mai guardare indietro. Il nostro ruolo è veramente difficile, se un portiere ci riesce vuol dire che è forte a livello mentale».

Grande Deiola

Il secondo clean sheet della stagione, dopo quello nello 0-0 di Torino, è arrivato nel momento giusto. «Il ruolo del portiere è così: quando sbagli si vede tutto, quando fai una parata è normale. Mentre per un giocatore di movimento non si nota così tanto». Nessuna pressione la presenza di Scuffet: «Per me è uno stimolo». Radunovic analizza anche la sfida vista dalla porta: «È stata una partita giocata bene da parte nostra. Era difficile giocare con 32 gradi. Peccato perché abbiamo sprecato varie occasioni, ma si è visto lo spirito giusto e ogni punto per noi è importantissimo per salvarci. Peccato anche perché non abbiamo fatto gol, però ho fatto il mio con la parata. Speriamo la prossima di fare gol e sbloccarci. Sono arrivati tanti giocatori nuovi, adesso dobbiamo vedere come giochiamo: nelle prossime settimane cercheremo di fare meglio». Ultimo pensiero per Deiola: «Gli faccio i complimenti: non ha fatto gol, ma ha fatto una partita da 10».

RIPRODUZIONE RISERVATA