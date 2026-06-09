La “Diva” di Ferai vince il Fringe di Milano 

L’ottava edizione di FringeMI Festival è stata vinta, grazie ai voti del pubblico milanese, da “Diva, meglio all’inferno sui tacchi che in paradiso con le ballerine”. Con la drag queen Greta Sofia Pilloni e la regia di Andrea Ibba Monni per la produzione sarda Ferai Teatro, affronta stereotipi e tabù, andando oltre il teatro di genere drag, per colpire il pubblico con una storia personale, toccante e al contempo esilarante. Lo spettacolo, grazie a questo premio, avrà la possibilità di andare in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano.

Andato in scena per cinque sere all’Accademia del Comico di Milano, "Diva” è un monologo di comicità feroce che prende la forma di uno “show nello show”: Greta Sofia, drag queen sarda, si presenta al pubblico con l’idea di creare il suo personalissimo varietà, salvo poi smontarlo pezzo dopo pezzo, trascinando il pubblico dentro la propria vita. Tra infanzia di provincia, famiglia ingombrante, educazione sentimentale disastrosa, identità di genere, corpi imperfetti, amori sbagliati, Netflix, religione, sessualità e schwa, lo spettacolo diventa un flusso inarrestabile di confessioni, invettive e risate.

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