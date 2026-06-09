VaiOnline
Teatro.
10 giugno 2026 alle 00:28

La “Diva” di Ferai vince il Fringe di Milano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ottava edizione di FringeMI Festival è stata vinta, grazie ai voti del pubblico milanese, da “Diva, meglio all’inferno sui tacchi che in paradiso con le ballerine”. Con la drag queen Greta Sofia Pilloni e la regia di Andrea Ibba Monni per la produzione sarda Ferai Teatro, affronta stereotipi e tabù, andando oltre il teatro di genere drag, per colpire il pubblico con una storia personale, toccante e al contempo esilarante. Lo spettacolo, grazie a questo premio, avrà la possibilità di andare in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano.
Andato in scena per cinque sere all’Accademia del Comico di Milano, "Diva” è un monologo di comicità feroce che prende la forma di uno “show nello show”: Greta Sofia, drag queen sarda, si presenta al pubblico con l’idea di creare il suo personalissimo varietà, salvo poi smontarlo pezzo dopo pezzo, trascinando il pubblico dentro la propria vita. Tra infanzia di provincia, famiglia ingombrante, educazione sentimentale disastrosa, identità di genere, corpi imperfetti, amori sbagliati, Netflix, religione, sessualità e schwa, lo spettacolo diventa un flusso inarrestabile di confessioni, invettive e risate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Quartu, conferme e new entry La lista top è la civica di Milia

In maggioranza l’ex rivale Stevelli: «Il mio impegno continua» 
Federica Lai
Amministrative 2026

A Sestu è già toto-Giunta

Record di consensi per l’ex prima cittadina Paola Secci 
Francesco Pinna
Amministrative 2026

Il sindaco ai domiciliari nomina la Giunta prima della sospensione

Ottana, evitato il commissario Con una Pec anticipata la Prefettura 
Fabio Ledda