La diva ci regalò un’ultima lezione di vita 

Era il 3 dicembre del 2022. Sandra Milo arrivò a Cagliari per ricevere il Premio Alziator alla Carriera. Sarebbe stata una delle sue ultime volte in Sardegna, «la mia Sardegna, quante vacanze, quante estati». Bionda e felice, vestiva il colore dei coralli, e ringraziava il pubblico che, alla sua entrata in scena, sul palcoscenico del Notorious di piazza L’Unione Sarda, le tributò l’omaggio più gradito: tutti in piedi, standing ovation. Soffiava baci sulla punta delle dita.

«Ricevere un premio così prestigioso qui, sull’Isola, è qualcosa di unico», ci raccontò. «Questa è una terra dalla profondità dei sentimenti immensa, sono onorata di essere qui». E poi ci parlò della sua vita. Il lavoro, certo. Alberto Sordi e Totò, grandi compagni di avventura in un cinema in bianco e nero, i registi, quelli che hanno fatto la storia: Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Sergio Corbucci, Luigi Zampa, Dino Risi, Luciano Salce, Duccio Tessari, Pupi Avati e Gabriele Salvatores. «Mi hanno concesso l’immortalità», scherzava, lei che di morire mica aveva paura. «È solo che non voglio lasciare i miei figli». Poi la televisione, con quel “Piccoli fans” molto ma molto prima di “Amici” di Maria. Lo scherzo di Ciro. “Mixer” e “L’Isola dei famosi”.

E poi, più del lavoro, più di tutto. L’amore. Sorrideva. «La storia tra me e Federico Fellini è iniziata che io ero impegnata, lui era sposato con Giulietta Masina. Però, l’amore è fatto così, se ne infischia delle regole, ci fa buttare via le convenzioni. Se l’ho amato? Lo amo ancora». Perché «l’amore l’amore non finisce mai». ( f. f. )

