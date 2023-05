Gesturi 2

virtus San Sperate 0

Gesturi : Martis, Trudu (82’ Corona), A. Piscitelli, S. Cocco, M. Zara, Melis, M. Piscitelli (69’ Assorgia), A. Cocco, C. Zara (90’ Figus), Mura, Serras (82’ Farris).

Virtus San Sperate : M. Addaris, Cabiddu, Carta, De Santana, Mannai (80’ Spiga), A. Addaris, Pilloni, (70’ Atzori), Ragatzu, Mulliri (75’ Murgia), Pereira, Ena.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 25’ M. Zara, 44’ (r) C. Zara.

Gesturi. Si decide nella prima frazione di gioco l’incontro d’andata dei playout del girone C tra i padroni di casa del Gesturi e la Virtus San Sperate. Entrambi i gol sono messi a segno dai due Zara: al 25’ Marco conclude nel migliore dei modi una grande azione personale; allo scadere del primo tempo un atterramento in area di Carlo Zara spinge il direttore di gara ad assegnare un calcio di rigore che lo stesso attaccante realizza.

Il San Sperate è tutt’altro che rassegnato ma, malgrado riesca a procurarsi tre occasioni nitide con Pereira, non riesce a concretizzare. Domenica prossima è in programma la partita di ritorno sul campo del San Sperate: in quei novanta minuti si deciderà quale delle due squadre resterà in Seconda categoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

