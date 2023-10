La disperazione del marito, che ha assistito all’incidente: «Senza di lei non esisto più» 

«L’ho vista andare via, era lì, per terra, davanti ai miei occhi, ma il cuore mi dice che non è morta». A poche ore dalla tragedia c’è un uomo disperato dall’altra parte del telefono. «Senza di lei non sono nessuno, facevamo tutto insieme», continua a ripetere Marcello Vigliotta. Era sua moglie Margherita Mayer, l’amazzone morta ad Abbasanta, durante il Sardegna Jumping Tour. Non sono bastati i disperati tentativi di rianimazione per riportarla in vita, e non basta nemmeno il profondo cordoglio di amici e conoscenti a placare il dolore sordo di Marcello e del figlio Edoardo.

Il racconto

Parla con un filo di voce Marcello, che era lì, e ha assistito in diretta al tragico incidente. «Mentre stava saltando la cavalla è scivolata e poi le è caduta sopra, le ha schiacciato le vertebre», racconta. E mentre parla singhiozza, e cerca di trovare la forza che in questi casi non c’è. «I soccorsi sono stati immediati. Per quarantacinque minuti hanno tentato di rianimarla, ma dopo venti il suo cuore già non batteva più».

La preghiera e le lacrime

Era lì, al suo fianco in quegli ultimi istanti, a pregare come tutti i presenti. Ma le suppliche non sono state ascoltate. «Non esiste il momento giusto per andarsene, non lo è mai. L’unica consolazione è pensare che sia morta facendo ciò che amava». Un pomeriggio apparentemente come tanti altri, col finale peggiore e sicuramente non messo in conto. «Ha perso subito conoscenza, non si è accorta che se ne stava andando via». Pochi istanti, impressi nella mente e immortalati col cellulare. Perché Marcello stava riprendendo la gara a Tanca Regia. Aveva 62 anni, Margherita, cagliaritana, dirigente veterinario della Asl. E una durissima battaglia già vinta alle spalle. Quella contro il cancro al seno, diagnosticato nel 2017 e che l’aveva portata sotto i ferri il due agosto dello stesso anno. Si era presa il suo tempo, lontano dal lavoro, e alla fine aveva vinto lei. Aveva festeggiato i cinque anni senza recidive ed era pronta a brindare anche ai dieci. Non potrà farlo. «Aveva le mani d’oro ed era cristallina. Diceva sempre quello che pensava, senza paura e senza mezze verità», ricorda il marito. «Amava anche lanciarsi con il paracadute ma soprattutto questo dannato sport che me l’ha portata via». Prende fiato e sta qualche istante in silenzio prima di riprendere con i ricordi. «La mia Margherita è stata anche una grandissima atleta: nel 1983 è arrivata terza ai campionati italiani di salto in alto». Ci sono i ricordi che sembrano intrecciarsi ai tanti progetti interrotti bruscamente ad Abbasanta. Come i festeggiamenti per i quarant’anni di vita insieme. Una vita che ieri pomeriggio ha deciso di lasciare Marcello senza moglie ed Edoardo, 25 anni, studente all’università di Venezia, senza la mamma. «Mi completava, era la metà perfetta di me», ripete Marcello, mentre il corpo della moglie è già in viaggio per Cagliari. Lui sistema gli ultimi bagagli, risponde all’agenzia funebre, e poi parte.

