La disperazione dei figli: «Era un uomo buono, ora vogliamo giustizia»  

I figli di Venerato Sardu, Renzo, infermiere al Santissima Trinità, Daniela, anche lei infermiera, e Isabel, attrice teatrale, sono distrutti. Renzo, in lacrime, riesce solo a dire poche parole: «Lo hanno ucciso. Mio padre non ha mai fatto del male a nessuno». Daniela affida ai social la sua disperazione: «Ciao papà», pubblicando una foto del padre sorridente durante una festa per il suo compleanno. Aspettano l’andamento delle indagini e l’interrogatorio dell’uomo accusato di aver ucciso Venerato Sardu per «avere giustizia».

Il 75enne, ex radiotecnico in un laboratorio, viveva da tempo degli affitti che incassava grazie alla locazione degli appartamenti della palazzina di via Ogliastra 21. Gli inquilini che accettano di parlare, alcuni senza voler vedere il nome sul giornale, lo ricordano come una persona buona ma che inevitabilmente diventava rigido con chi pagava le mensilità in ritardo, accumulando anche debiti importanti. «Vivo qui da otto anni», spiega Kutof, cittadino rumeno aprendo la porta al primo piano della palazzina. «Venerdì ho sentito la figlia che piangeva e urlava. Ho capito che era successo qualcosa di tragico. Signor Sardu con me si è sempre comportato bene: gentile e coprensivo. Mi ha anche aiutato accompagnandomi in auto per fare delle visite. Sono davvero molto triste». Fernando Alberti, dalla finestre del primo piano, dice: «Ho sentito una donna che piangeva. Poi si è sparsa la voce. Mi dispiace, non si meritava di fare una fine del genere».

Al terzo piano, dove abitava Fabrizio Congiu, ci sono un uomo e una donna. Quando capiscono di avere davanti un giornalista, chiudono la porta: «Non vogliamo dire niente». Nella palazzina il tanfo è insopportabile. Ci sono anche i bisogni di qualche cane. «Con me», spiega una inquilina, «ci sono stati dei problemi legati ai miei animali. Ma da tempo le cose andavano bene: era gentile e premuroso». Nel palazzo erano a conoscenza quasi tutti dei problemi con alcuni degli affittuari. «Sappiamo di discussioni perché qualcuno non pagava da diversi mesi. Sardu ha anche ricevuto minacce e una volta è finito in ospedale». E la mattina dell’omicidio c’è chi lo ha visto uscire di casa in maniera frettolosa: «Era preoccupato. Lo incrociato e aveva il viso tirato, molto pensieroso. Aveva in mano un foglio, sembrava un documento».

Nel suo passato si è dilettato anche con la dama, ottenendo qualche successo regionale. «L’ho conosciuto a metà anni 80 presentato da amici», racconta Gianni Sardu che nonostante il cognome non è parente della vittima. «Ha poi saputo che ero campione di dama ed si è interessato a conoscere l'ambiente damistico. Gli piacevano anche gli scacchi. Abbiamo fatto insieme diverse trasferte in Sardegna. Da quando ho saputo della sua morte non ho più chiuso occhio».