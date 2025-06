La disoccupazione torna sotto il 6%  

Scende la disoccupazione ad aprile, che torna sotto il 6%. Il tasso è in calo anche per i giovani, per i quali torna invece sotto il 20%, dopo la risalita del mese precedente. Gli occupati restano a quota 24 milioni e 200mila. È il quadro delineato dagli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro, dove non mancano segnali contrastanti e tra le note negative si riaffaccia l'aumento degli inattivi: coloro che restano fuori, perché pur non avendo un posto neppure lo cercano. In particolare, ad aprile il tasso di disoccupazione si attesta di nuovo al 5,9%, come a febbraio scorso, rivedendo così il livello più basso dopo aprile 2007.

Bel Paese virtuoso

In questo caso l'Italia fa meglio dell'Eurozona (dove si piazza al 6,2%). Per i giovani tra i 15 e i 24 anni è al 19,2%. Un miglioramento che ancora non basta e che in questo segmento lascia l'Italia sopra la media dell'Eurozona, dove il tasso di disoccupazione tra gli under 25 è al 14,4%. Il tasso di occupazione rimane invece stabile al 62,7%. Ma non significa che resta tutto fermo: nel confronto mensile si registra infatti un aumento degli occupati tra gli uomini (e un calo tra le donne), tra i dipendenti a termine (+0,8%) e gli autonomi (+1%) e una diminuzione tra i dipendenti permanenti (-0,5%). Tuttavia nel confronto annuo, il numero delle persone con un lavoro supera comunque quello di aprile 2024 dell'1,2% (+282mila unità) e si conferma l'aumento dei dipendenti permanenti (+345mila, +2,2%) e degli autonomi (+110mila, +2,2%) a fronte del calo dei dipendenti a termine (-173mila, -6,1%).

Reazioni

Il Governo plaude ai risultati, ma non nasconde le sfide ancora aperte, tenendo conto delle trasformazioni in atto. «Abbiamo un problema di competenze», a partire da quelle digitali, e «dobbiamo in primo luogo andare a prendere quei giovani che sono fuori dal mondo del lavoro», insiste la ministra del Lavoro, Marina Calderone. I dati comunque «confermano il buon lavoro del governo Meloni», rimarca la viceministra Maria Teresa Bellucci. Quelli di aprile, per Confcommercio, «possono essere valutati come interlocutori». In un mese caratterizzato da diverse festività le aziende - sottolinea - potrebbero aver scelto di procrastinare le assunzioni più stabili e allo stesso tempo le persone potrebbero essere state meno attive nella ricerca di un lavoro. Tuttavia, evidenzia, il mercato del lavoro «continua a mostrare segnali di vivacità».

