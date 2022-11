La disfida della carta igienica 

La polemica corre sui rotoli di carta igienica. Il Comune di Talana sostiene che la direzione scolastica non stia fornendo regolarmente i plessi del paese. Le lamentele da parte di mamme e papà piombano quotidianamente sulla scrivania del sindaco Christian Loddo. Dal canto suo Nanni Usai, dirigente dell’Istituto comprensivo di Villagrande, di cui fanno parte le scuole di Talana, ritiene invece che la criticità non sia mai stata segnalata ma soprattutto che nei plessi stia avvenendo uno «spreco esagerato» di carta igienica. Tutto ciò documentato da una relazione in cui la direzione ha illustrato i costi del servizio.

Malumore

In una lettera aperta alla cittadinanza, Christian Loddo, 49 anni, si è fatto portavoce del malumore dei genitori. «Il Comune di Talana - ha precisato il sindaco - eroga annualmente e senza ritardi 4.000 euro all’Istituto comprensivo di Villagrande finalizzati all’acquisto del materiale per la pulizia e del materiale didattico per le tre scuole di Talana. Mi risulta che analoga cifra venga erogata dal Comune di Villagrande. Peccato che gli alunni di Villagrande siano circa il doppio di quelli di Talana e i plessi siano 6 contro i 3 di Talana. A rigor di logica dovremmo pagare la metà, ma così non è. Ciò nonostante, abbiamo sempre un trattamento di sfavore: questo è l’ennesimo di una lunga fila». Il malumore è accentuato da una vecchia richiesta (mai soddisfatta) del Comune che, da anni, chiede di poter associare i plessi all’Istituto comprensivo numero 2 di Tortolì.

La direzione

La replica di Nanni Usai (65) non si fa attendere. Il dirigente snocciola dati: «Considerato il numero degli alunni nei tre plessi di Talana, pari a 101, se si moltiplica questa cifra per almeno 4 strappi di carta igienica al giorno, si determina un totale di 404 strappi che moltiplicati per 200 giorni di lezione, corrisponde a un totale di 80.800 strappi per ciascun anno scolastico. Preso atto che ciascun rotolo è composto da circa 500 strappi, il fabbisogno di carta igienica è di circa 161 rotoli che moltiplicati per 0,206 euro si arriva a un costo totale di 33,166 euro. Da Talana i collaboratori scolastici ci segnalano uno spreco di carta». Alla direzione non sarebbero arrivate richieste per nuove forniture di carta. «Se ci avesse ragguagliato prima - ha ribattuto Usai - per noi sarebbe stato molto più semplice garantire la fornitura della carta igienica». Dal dirigente le rassicurazioni di un trattamento equo per tutti: «Se analizzassimo quanto fatto finora con il suo “principio di proporzionalità” verrebbe fuori un quadro in cui Talana ha usufruito in maniera sproporzionata delle risorse disponibili a svantaggio di Villagrande».