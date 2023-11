La discussione, poi l’aggressione: con un morso stacca un dito al rivale 

Hanno discusso animatamente, poi si sono affrontanti e nello scontro uno ha staccato con un morso una parte di un dito della mano dell’avversario. L’aggressore è scappato mentre il ferito, un 31enne gambiano, è stato soccorso dal personale del 118 in piazza del Carmine: accompagnato in ospedale al Brotzu è stato ricoverato. E ci potrebbe essere un collegamento con l’intervento di un’ambulanza in via Sant’Ignazio per i soccorsi a un altro cittadino gambiano con alcune ferite. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia per capire se si tratti proprio della persona che ha staccato una parte di un dito al rivale.

L’allarme è stato dato dalle persone che si trovavano in piazza del Carmine ieri pomeriggio. Hanno assistito all’aggressione e sono subito intervenuti gli agenti del Reparto Mobile che si trovavano nella zona per svolgere un servizio di controllo e prevenzione. Poi l’arrivo delle pattuglie dei carabinieri che hanno avviato le ricerche dell’aggressore mentre il ferito veniva portato in ospedale.

Si tratterebbe di una discussione tra due connazionali per futili motivi ma per ora il 31enne che ha avuto la peggio non ha collaborato con i militari. Dunque non è ancora chiaro se il secondo gambiano soccorso successivamente in via Sant’Ignazio sia effettivamente il responsabile della grave lesione. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA