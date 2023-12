«La discoteca, una vera scuola di vita» 

Ha organizzato quasi quattromila serate. Di mode, facce, stagioni, ne ha visto tante. Gianni Casella è uno degli organizzatori più longevi della vita notturna cagliaritana. Si è innamorato di questo mondo in una festa liceale al vecchio Xenon a Genneruxi. Primi inviti da far girare, contatti, amicizie. Da quel momento in poi, i suoi weekend sarebbero stati sempre illuminati dalle luci di un club. Grandi soddisfazioni, «una fra tuttw, gli Articolo 31 nel 1994 al K2» e incubi come «quando fu lanciato un lacrimogeno dentro l’Aquilone, nel 1999».

Rivivrebbe quei tempi. Tempi di discoteche come cattedrali, luoghi iconici, pr protagonisti, DJ maestri di cerimonie e sabato notte come una messa.

Oggi, quasi sui sessanta, Casella ha allungato la sua vita notturna all’ex Hangar, che oggi si chiama Zeroquaranta, dove cucina e musica si fondono per continuare a dare un ritrovo a chi lo ha seguito per anni.

Scuole di vita

La discoteca di ieri per lui e per tanti è stata una grandissima scuola: «Ci ha insegnato ad essere flessibili, camaleontici, organizzare e cambiare last minute, perché si viveva nell’incertezza, stagioni che andavano, altre no. Locali forti e flop, pubblico che ti seguiva ma non perdonava gli errori, le risse, i gaggi». Era un posto unico, particolare, «un’attività», spiega, «dove facevi la fila senza aver certezza di entrare o meno. C’è una grande similitudine con la politica, come il sapersi riciclare e illudere, senza dimenticare il voltagabbanismo degli organizzatori». Un altro aspetto sono stati i numeri, come per le manifestazioni in piazza: «Gli organizzatori millantavano pienoni, la verità spesso era ben diversa».

Sorride e poi riflette. La disco per lui non è stata (solo) immagine: «Negli anni ho capito la sua funzione sociale, una chiesa dove chiunque poteva comunque sentirsi accolto e coinvolto, anche se stava da solo. Un corpo unico dove per una sera lasciavi fuori le preoccupazioni, condividevi uno spazio e un tempo con altri, ma poi, accese le luci, tutti i demoni tornavano». Questa visione mistica esiste ancora? Tempi e persone diverse, mondi che sono cambiati. Lui ha virato: «Il mio pubblico, come me, cresceva e proporre lo stesso prodotto era inutile». Quel che resta sempre è il ballo, un rito ancestrale, un richiamo che non muta mai.

Il mondo è cambiato

C’è crisi, faccio il pr si dice spesso. C’è molta offerta. Eppure per Casella «oggi manca una visione a lungo periodo, la voglia di investire e farne un mestiere, il coraggio di selezionare e rinunciare a una fascia di pubblico puntando su un target». In passato i locali avevano una propria identità e sapevi dove potessi o non potessi entrare». Poi si sono rafforzate, anche, le alternative, il cinema, i luoghi misti e altri ritrovi. Secondo Casella «non si può prendere tutto il pubblico, non si può piacere a tutti. Bisogna fare scelte e la clientela ti premierà». Capitolo privè: avrebbero scalfito la democraticità delle sale da ballo dove prima «vedevi insieme in pista avvocati e operai, studentesse e disoccupati, senza differenze sociali». Non è nemmeno questione di musica, è proprio una mentalità che è cambiata.

C’è speranza? «Per chi vuole investire in una discoteca esiste ancora spazio. Meno pr e un target preciso. La gente non ha mai smesso di ballare e di andare dove si balla. Non si può stare senza gli altri anche e soprattutto in tempi moderni di solitudine e vita digitale. La musica unisce e avvicina. Come cantava Jovanotti, passano gli anni ma alla fine “la gente della notte sopravvive sempre”».

