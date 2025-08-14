La discesa dei Candelieri vista dai portatori 

C’è chi lo fa per sciogliere un voto, chi per amore della tradizione. La discesa dei Candelieri è un atto di fede profonda per i portatori, protagonisti oggi del tradizionale appuntamento religioso che si snoda nel cuore del centro storico. «Per me si tratta del 33esimo anno da portatore – racconta Luigi Contu, 63 anni di Iglesias - il nostro candeliere è quello del Gremio Vignaiuoli, Contadini, Tavernai, Calzolai e Armati delle Vigne. Il mio è un gesto d’amore per la fede che nutro, e per la storia della nostra città. In questo gesto ripongo le mie speranze per la mia famiglia, speranze che porto nel cuore e che strada facendo diventano realtà».

La speranza

C’è anche chi porta dentro di sé le speranze di potere conservare il lavoro, dopo situazioni difficili e particolari, come racconta Luca Enna, 52 anni, da venti anni portatore dei Candelieri: «Sono stato sempre propenso a partecipare davvero con il cuore a questa antica tradizione. Mi sono trovato in situazioni difficili, sotto il profilo lavorativo, e partecipare ai Candelieri mi consenti di affrontare la vita in modo più sereno e con un lavoro che mi rende felice. Ci sono tante storie come la mia, e la fede ci ha sempre aiutato». Emozioni profonde, che fanno pensare e commuovere, come quelle vissute da Antonio Carboni, 70 anni, portatore del Candeliere di Castello: «Il nostro è un piccolo sacrificio ripagato da una grande fede, ripongo in questo gesto tante speranze della mia vita, la salute, la famiglia e una vita serena». Fra i portatori dei Candelieri, c’è anche Luigi Biggio, consigliere comunale di opposizione che insieme a Sabrina Boi, rappresenta gli Obrieri della Municipalità. È portatore del Candeliere Universitas che rappresenta la città. «Sono molto felice di compiere questo gesto di fede, ho sempre amato questa antica tradizione – spiega Luigi Biggio – vorrei che fosse tramandata nel tempo, per raccontare la nostra storia e le nostre tradizioni».

Il percorso

I riti religiosi prendono il via questo pomeriggio alle 17. Questo, il percorso della processione: piazza Municipio, vico Duomo, piazza Pichi, via Sarcidano, piazza La Marmora, via Martini, via Azuni, via Sulis, via Pisani, via Gramsci, via Cagliari, via Canelles, via Manno, Via Verdi, piazza Pichi, vico Duomo e piazza Municipio. La processione avrà inizio alle 20.30, in seguito alla celebrazione delle funzioni religiose. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto ricordare «il lavoro svolto con grande sacrificio dall’ex presidente della Associazione dei Candelieri, Stefano Priola. E un ricordo speciale agli Obrieri Maggiori, oggi scomparsi, Antonello Orrù, Gianni Pau, Marco Angius e Giorgio Simeone».

