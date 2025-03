La discesa-capolavoro del ritrovato Domme Paris 

KVITFJELL. Dominik Paris è tornato. E lo ha fatto alla sua maniera sulla pista Olympiabakken di Kvtitjell, una di quelle che ama di più, con un capolavoro che lo riporta di nuovo, a distanza di oltre un anno, davanti a tutti. Svizzeri compresi. L'azzurro ha vinto in 1’44”67 la prima discesa di coppa del mondo sulla pista norvegese delle Olimpiadi di Lillehammer. Per lui - 36 anni il prossimo 14 aprile che ama discese ardite ed heavy metal - è il successo n. 23 in una carriera che l'ha reso il miglior velocista azzurro della storia. L'ultimo in coppa dl mondo era stato nell'ormai lontano dicembre 2023 nella libera della Val Gardena.

Per Domme è il quarto trionfo in discesa a Kvitfjell, dove ha conquistato anche un superG. «Bello! Bello! Bello! Era ora», ha esultato Paris, che era salito sul podio con il terzo posto nel superG di Crans Montana. «È stata dura ma sapevo di esserci. Ho dimostrato a me stesso e agli altri di essere ancora capace di vincere. È stata una bella vittoria anche se in pista non mi sentivo perfettamente su questa neve trattata cn il sale. Ma la velocità c'era. Ed era tanta. Non so se sono stato grandioso, ho cercato di far correre gli sci al massimo ed è andata bene». Battuti i favoriti svizzeri Marco Odermatt (2° a 0”32) e Stefan Rogentin (3° a 0”63).

Oggi a Kvitfjell ancora una discesa e domani un superG, altre occasioni per il rinato Paris. Oggi in Svezia, ad Aare, penultimo gigante femminile con straordinaria Federica Brignone in cerca di nuova gloria.

