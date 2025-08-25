«La discarica porta veleni e morte» 

«No alla discarica». L’hanno detto nei giorni scorsi e l’hanno ribadito ieri sfilando per le strade di San Giovanni Suergiu. «Il nostro futuro non è un rifiuto», si legge nello striscione tenuto dai manifestanti che si schierano contro il nuovo impianto di stoccaggio previsto nelle campagne di Is Urigus, una discarica in grado di accogliere 323 mila metri cubi di rifiuti. Centinaia di persone, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e della chiesa, si sono ritrovate con cartelli, striscioni e bandiere nella piazza davanti alla chiesa. Poi si sono messi in marcia verso la località interessata dal progetto per la nuova discarica. All’ingresso hanno trovato i vigilantes e alcuni camion all’opera.

La protesta

In prima fila la sindaca Elvira Usai, che insieme al consiglio comunale (all’unanimità) ha già espresso la propria contrarietà. L’ha ribadita anche ieri. «Questa manifestazione pacifica – afferma la prima cittadina – rappresenta un segnale preciso. Continueremo a dire no alla discarica. Utilizzeremo tutti gli strumenti democratici che la legge ci permette per impedire questo ennesimo scempio. Non lo consentiremo. Anziché ripristinare la cava a zero impatto ambientale, la vogliono convertire a discarica di smaltimento per rifiuti speciali. Non è questo il futuro che vogliamo. Preferiamo scommettere sulla tutela del territorio e dell’ambiente. Il Sulcis Iglesiente ha già pagato un carissimo prezzo. Adesso basta. La nostra protesta non si ferma»

Le voci

A San Giovanni Suergiu sono arrivati anche numerosi amministratori comunali da diversi paesi del Sulcis Iglesiente. «Questa battaglia è di tutto il territorio. Carbonia è vicinissiama a San Giovanni Suergiu. Dobbiamo opporci alla discarica», ha detto l’assessore di Carbonia Manolo Mureddu. Proteste e ferma opposizione al sito di stoccaggio di Is Urigus anche da parte di Andrea Pisanu (sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei comuni), Gialuigi Loru (Perdaxius), Gianluca Pittoni (Masainas), Gianni Lai (Narcao) e tanti altri.

Imprese e chiesa

Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi imprenditori agricoli, preoccupati per il futuro delle loro terre: «Ci hanno chiesto di vendere un nostro terreno vicino alla cava – commenta Lisa Pinna – ma ci siamo rifiutati. Non vogliamo cedere a questa ennesima speculazione».

Nel corteo anche don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale per il lavoro della diocesi di Iglesias. «La chiesa e vicina ai cittadini che si oppongono a questo progetto – commenta – le popolazioni non devono sempre subire queste decisioni assurde».

Antonio Floris, residente nella frazione di Matzaccara, e Anna Pintus della Pro Loco di San Giovanni Suergiu auspicano «uno sviluppo di turismo e agricoltura. Queste discariche – dicono – portano solo veleni e morte».

