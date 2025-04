«La discarica non ci compete» 

Ai lati dello sterrato di via Porto Botte c’è una discarica con bottiglie, cartacce, indumenti e anche un seggiolino per neonati. Nonostante si trovi dopo il cartello "Monserrato”, l’area ricadrebbe nelle competenze del comune di Cagliari.

A chiarire l'equivoco è Saverio De Roma, vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente e Verde pubblico: «Ne sono certo perché conosco il territorio. Quindi, non è di nostra competenza. Se lo fosse stato, non avrei esitato un attimo a far rimuovere quella discarica che crea malumori tra i residenti. Ma non abbiamo potere per fare nulla in merito».

Gli abitanti lamentano la presenza di rifiuti anche maleodoranti in mezzo alla vegetazione incolta. «Allora ci appelliamo al comune di Cagliari affinché ripulisca l'area, di certo qualcuno deve fare qualcosa perché la discarica rischia di diventare sempre più grande», dichiara speranzosa Daniela Tidu, un’abitante di via Porto Botte. (st.la.)

