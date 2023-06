La discarica di relitti sul lungomare non è stata bonificata 

C’è una vecchia barca che l’armatore non ha ancora iniziato a demolire e il materiale delle altre già demolite nelle aree del porticciolo turistico di Sant’Antioco a fare da cornice deturpando l’ambiente.

Forse si è arrivati a cantare vittoria troppo presto. «Per l’armatore resistente - dice il sindaco Ignazio Locci - sarebbe ora che il settore demanio della Regione emettesse l’ordinanza d’ingiunzione per la rimozione, visto che le attività diplomatiche, condotte in modo esemplare dal tenente di vascello Fabio Vaccaro, non hanno avuto effetto. Spero che chi ha responsabilità di concludere lo smaltimento lo faccia in tempi più celeri. Per quanto riguarda invece l’area sotto sequestro, ovvero quella adiacente, l’amministrazione comunale ha commissionato dei preventivi per capire le cifre che occorrono alla messa in sicurezza e per procedere poi alla richiesta di dissequestro». Regione competente ma latitante e il sindaco che insegue per liberare un’area dove i relitti, per oltre un decennio, hanno ingombrato la zona. Prima erano ormeggiate nella banchina, ora ingombrano un area compromessa dal punto di vista ambientale, anche a causa della loro presenza. Un mese fa l’intervento del comandante del porto si era rivelato propedeutico al raggiungimento dell’obiettivo. «Stiamo valutando assieme al Comune un ulteriore intervento che ci porterà a liberare e recuperare l’area - dice il comandante Fabio Vaccaro - ancora un po di pazienza e i cittadini potranno fruire di una visuale diversa».

