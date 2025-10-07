«La discarica di Is Urigus non dovrà nascere» 

«Il nostro futuro non è un rifiuto». È lo slogan gridato e scritto nello striscione appeso ieri pomeriggio davanti all’aula consiliare di San Giovanni Suergiu che ha ospitato l’inchiesta pubblica – nel gergo tecnico il confronto con la popolazione – organizzata dalla Regione, presente con alcuni delegati, per il piano della nuova discarica che la Ekosarda vorrebbe realizzare a Is Urigus.

La folla

Si è trattato di un’assemblea molto partecipata, voluta sia per la rilevanza sociale del procedimento, ma anche per le numerose osservazioni pervenute a seguito della presentazione del progetto. La parola è stata subito data agli esponenti della Ekosarda attaccati sin dall’inizio da un pubblico molto agguerrito che non ha apprezzato che si iniziasse a parlare genericamente delle tematiche dei rifiuti urbani invece che del progetto. Dopo che la sindaca Elvira Usai è riuscita a calmare gli animi, Ekosarda ha presentato il progetto, specificando le diverse tipologie di rifiuti che andrebbero smaltiti come, ad esempio, quelli contenenti amianto imballati e sanificati. Successivamente è stato illustrato anche lo schema di impermeabilizzazione dell’impianto e le diverse fasi di coltivazione. Ma gli animi non si sono calmati, soprattutto quelli di chi contesta la scarsa distanza dell’ipotetica discarica dal centro abitato di Is Urigus: «Non vogliamo – ha detto la prima cittadina – questa bomba ecologica sotto casa. Il mio dovere è difendere il territorio e miei cittadini».

Gli interventi

Una cittadina, Loredana Carrogu, ha voluto specificare, che «a meno di un chilometro dalla cava è presente un asilo, motivo per cui l’impianto non dovrebbe sorgere». Duro l’intervento del cardiologo Silvio Nocco: «Sono cresciuto sentendomi dire che le polveri della Sardamag e di Portovesme erano normali, ma non era così. Dite che metterete i teli di protezione ma non può bastare. Nel Sulcis c’è un’alta incidenza di malattie respiratorie e tumori che vedo tutti i giorni sui pazienti e i decessi sono in aumento rispetto alle altre zone della Sardegna. Ripristinare una cava non significa buttarci rifiuti all’interno». Altro argomento quello portato da Sergio Porceddu, promotore del comitato contro la discarica: «Il profilo finanziario dell’azienda, con un capitale sociale sproporzionato e gli ultimi 3 bilanci negativi non credo che possa dare solidità finanziaria per la realizzazione di un impianto del genere». Molto preoccupato anche l’agricoltore Rosario Spanu: «Avevo scelto questa zona lontano dalle fabbriche per le mie coltivazioni, ma se verranno inquinate le falde acquifere non potrò più lavorare». Duro Graziano Bullegas di Italia Nostra: «Basterebbe questa assemblea per far capire che questa discarica non si deve fare. Dite che è il sito migliore per voi, solo perché avete un buco da riempire di rifiuti per fare soldi».

