«La disabilità non ferma la mia corsa» 

Il piede gli fa male, non c’è quasi più cartilagine. Roberto Cadeddu, figlio di un emigrato muraverese in Belgio, sceglie di ricorrere ad un banale intervento chirurgico proprio in Belgio, dove vive. I medici lo operano nel 2019: «Tutto ok, gli ripetono, nonostante quel piede non lo sentisse più suo. Due anni dopo glielo amputano. Non è tutto: un anno più tardi, per salvargli la vita, gli amputano anche la gamba. Un colpo durissimo che Cadeddu affronta e supera grazie alla sua forza di volontà, alla Sardegna e ad un paio di stampelle.

Il racconto

«In quei momenti – racconta – hai due opzioni, lasciarti andare oppure reagire. Io ho deciso che avrei praticato sport ad ogni livello. Voglio dimostrare che anche chi si trova nelle mie condizioni può fare tutto nella vita. Purtroppo non posso impiantare una protesi». L’energia gli è stata trasmessa anche dalla terra di suo padre, la Sardegna: «Ogni volta che son libero prendo l’aereo e raggiungo Muravera. Corro con le stampelle in riva al mare, fra gli agrumeti, sulle rocce. Sono arrivato a percorrere dieci chilometri in un’ora e 40 minuti, un ottimo tempo». In Belgio, nella città di Halle, Cadeddu faceva l’operaio in una casa automobilistica. Da poco è entrato a far parte dello staff di uno dei più grandi parchi naturali d’Europa (Pairi Daiza). Tra casa e lavoro c’è sempre il tempo per gli allenamenti: corsa, nuoto, palestra.

La Sardegna

«I miei genitori – aggiunge Cadeddu – son rientrati a Muravera. Correre qui è bellissimo, e poi ci sono delle persone meravigliose». Una di queste Roberto l’ha incontrata alla cassa di un supermercato, il muraverese Fabio Orrù. «Mi ha proposto di correre una maratona e che mi segue negli allenamenti. La faremo domenica 15 dicembre in Puglia grazie anche al supporto dell’associazione Mollare Mai». Cadeddu farà il percorso in autonomia, con un mezzo speciale, per poi provare a chiudere gli ultimi chilometri solo con le stampelle. A fare il tifo per lui (dal Belgio) il figlio Enzo, 6 anni e mezzo. «Da un giorno all’altro – racconta Cadeddu – mi ha visto senza più una gamba. Agli amichetti che gli chiedono che cosa mi sia successo risponde: è stato uno squalo. Poi ride e racconta la verità. Enzo è stato più volte in Sardegna e ogni volte che dobbiamo tornare in Belgio mi dice che lui vuole stare in paradiso, a Muravera». Adesso però la prima maratona. «Sono sicuro – conclude Cadeddu – che taglierò il traguardo, è questione di testa e di volontà. Vorrei passasse questo messaggio per tutte quelle persone che devono convivere con una disabilità. Io sono pronto a fare da testimonial anche nelle scuole».

