La disabilità nella rappresentazione dei media, esperti a confronto nella facoltà di Ingegneria 

“Parole senza Barriere: un viaggio tra disabilità e media”. Questo il titolo dell’incontro in programma domani dalle ore 8.30 alle ore 11, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria in via Marengo, 2 (Piazza d'Armi). A promuoverlo l’associazione Giulia Giornaliste, in collaborazione con l'Università. Si affronterà il tema della corretta rappresentazione delle persone con disabilità nell’informazione, tramite parole e immagini, per contrastare ogni forma di discriminazione, stereotipi negativi e pregiudizi. Introducono la prorettrice Elisabetta Gola e la coordinatrice di Giulia Giornaliste Susi Ronchi. Partecipano le scuole e le associazioni di persone con disabilità.

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