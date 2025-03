La direzione regionale Pd rinnega il Circolo di Sabatini e Stochino 

La Commissione regionale di garanzia del Partito democratico ha delegittimato l’attività del circolo online Sardegna futura Ogliastra, che per oggi aveva in programma a Bari Sardo un evento targato Pd (nella locandina). «Nella seduta del 5 dicembre 2024 - recita la nota della Commissione - la direzione regionale non ha in alcun modo approvato la costituzione come circolo territoriale dell’associazione “Sardegna Futura-Ogliastra”. Si è solamente limitata a prendere atto della richiesta di costituzione di un circolo on line, rinviata alla direzione nazionale». Del circolo, guidato da Carla Manca, di Tortolì, fanno parte tra gli altri Matteo Stochino, Giuseppe Loi, Franco Sabatini. Galeotto è stato l’utilizzo del simbolo del Pd sulla locandina. L’utilizzo è riservato alle articolazioni interne al partito che siano costituite nel rispetto delle attuali disposizioni per evitare l’insorgere di confusioni, incomprensioni e criticità nell’attività. In questo caso il rischio è ulteriormente evidenziato dalla preannunciata partecipazione all’iniziativa di eminenti iscritti al Pd». Attesa, fra le altre, la partecipazione di Piero Comandini, esponente Dem e presidente del Consiglio regionale. «Questa presidenza - prosegue la Commissione - rileva come l’inosservanza della disposizione statutaria disciplinante la corretta costituzione del circolo territoriale renda non utilizzabile da parte di “Sardegna Futura - Ogliastra” il simbolo ufficiale del Pd né l’esplicito riferimento al medesimo non essendo, allo stato, l’associazione registrata ufficialmente come parte integrante dell’organizzazione del Partito». La Commissione ha ammonito il gruppo a seguire l’iter per la corretta costituzione del circolo.

