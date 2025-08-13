La diretta della Faradda 

La Discesa dei Candelieri alla vigilia di Ferragosto a Sassari è la festa grande cittadina che si fa risalire al 1600, ma che probabilmente nasce come offerta alla Madonna dell’Assunta diversi secoli prima, durante la dominazione pisana.

Come da tradizione anche quest’anno Videolina trasmetterà in diretta l’evento a partire dalle 20 di questa sera, con il commento sarà affidato a Franco Ferrandu insieme a Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu, inviate sul percorso.

La diretta sarà visibile, oltre che sul canale 10 del Digitale terrestre anche sul canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital.