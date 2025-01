La diocesi riordina il suo patrimonio 

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere a sistema la gestione del patrimonio immobiliare e culturale della Diocesi di Cagliari creando un’apposita sezione “per l’amministrazione dei beni temporali della Chiesa”.

L’arcivescovo Giuseppe Baturi, nei giorni scorsi, ha chiamato a coordinare questa nuova realtà ecclesiale don Giuseppe Camboni, parroco dello Spirito Santo a Su Planu e già economo diocesano promuovendo, nel suo ruolo il laico Massimiliano Rocco, già vice economo e con una lunga esperienza negli uffici della Curia.

Nuovo ufficio

«Al momento», dice don Camboni, «non esiste in diocesi un’esperienza di questo tipo mentre i vescovi stanno chiedendo di superare la logica di lavorare per singoli uffici favorendo la creazione di sezioni, in modo da non disperdere energie umane e risorse amministrative».

Compito della nascente “sezione” sarà quello di armonizzare e ottimizzare il lavoro di tutti gli uffici che, a diverso titolo, si occupano di edilizia di culto, amministrazione delle parrocchie, «ma anche», aggiunge don Camboni «dell’aspetto del “sovvenire”, sia esso il sostentamento del clero o la ricerca delle firme a favore dell’8 per mille».

Don Zuncheddu

In quest’ottica va letta anche la nomina di don Luigi Zuncheddu a direttore dell’Ufficio Amministrativo diocesano e dell’Ufficio per le Confraternite per tutto quanto attiene ai settori giuridico e amministrativo. Un “passato” missionario in Brasile, nella diocesi di Viana - dove la diocesi di Cagliari, per anni, ha retto la parrocchia di Bacurì - don Gigi viene ora chiamato a mettere a frutto la sua esperienza con il mondo delle parrocchie e il “pianeta” confraternale della religiosità popolare.

Sempre in questo ambito, l’arcivescovo Baturi ha nominato l’attuale parroco della Cattedrale di Cagliari, monsignor Alberto Pala, suo delegato per la cura spirituale dell’Arciconfraternita della Solitudine presso la chiesa di san Giovanni, nel rione di Villanova.

Sant’Elia

Un nuovo ingresso anche nella parrocchia cagliaritana di Sant’Elia, oggi guidata da una comunità religiosa di padri Missionari, Oblati di Maria Immacolata: si tratta di padre Gennaro Rosato, che andrà ad affiancare gli altre tre confratelli nella pastorale del popoloso rione.

Inoltre, su richiesta del Capitolo Metropolitano, Baturi ha nominato monsignor Roberto Ghiani rettore della chiesa capitolare dei SS. Lorenzo e Pancrazio, sul colle di Buoncammino.

Ufficializzata anche la nomina del cerimoniere del vescovo: è don Davide Collu, parroco di San Luca al Margine Rosso.

