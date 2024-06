La diocesi cerca un animatore di comunità 

Un animatore di comunità per il progetto Policoro, promosso dalla Chiesa con la sinergia di Pastorale giovanile, Pastorale del lavoro e Caritas, per promuovere l’occupazione e l’imprenditorialità giovanile. Lo cerca la diocesi di Iglesias.

La figura ideale ha i 20 e i 30 anni, il diploma e la patente B. Dovrà avere esperienza in parrocchia o in associazioni giovanili e del lavoro. Il progetto prende il nome da un paese della Basilicata, diventato simbolo dell’opera della Chiesa nella promozione dell’occupazione giovanile. «Pensiamo che possa essere un seme anche nel nostro territorio - dice don Antonio Mura, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi e tutor del progetto Policoro - è un contributo per sensibilizzare i giovani sull’imprenditorialità. Stiamo cercando l’animatore per dare continuità al progetto, il mandato del precedente animatore, che ha lavorato benissimo, è scaduto quindi cerchiamo una nuova figura, un giovane tra i giovani». Si offre un anno di formazione con borsa di studio da 3.200 euro, un contratto a progetto di 2 anni e stipendio di circa 620 euro mensili. Il curriculum a diocesi.glesias@progettopolicoro.it (a. pa.)

