La dinastia degli Esposito in Sardegna 

Era nel destino che un erede della dinastia Esposito sbarcasse in Sardegna. La terra che, nel lontano autunno del 1970, ha accolto Salvatore Esposito, nonno del nuovo attaccante del Cagliari, Sebastiano. All’epoca era un giovane insegnante di Lettere che aveva preso cattedra a Escalaplano. L’anno successivo aveva scelto Bari Sardo come destinazione insieme al suo amico fraterno Vincenzo Testorio. Qui hanno giocato nella squadra del paese, fondata proprio nel 1971 e fallita di recente dopo 54 anni di onorata storia. Insieme hanno formato una delle coppie d’attacco più forti mai viste giocare al campo di Circillai. Entrambi sono partiti dal quartiere Stabia Antica di Castellammare di Stabia dove hanno condiviso il percorso scolastico e sportivo. Due fratelli non di sangue che ancora oggi sono in contatto.

Nonno orgoglioso

A Bari Sardo nessuno ha dimenticato Salvatore Esposito. Ha insegnato alle scuole medie da settembre ‘71 a dicembre ‘73. Sia per le sue grandi doti umane, sia per la capacità di integrarsi nella comunità. Oggi nonno Salvatore, padre di Agostino, genitore dei tre calciatori professionisti Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio ed ex promessa delle giovanili del Napoli, è giunto alla soglia degli 80 anni. Qualche acciacco dovuto all’età non gli consente di tornare nell’Isola, ma conserva il contatto con il suo amico Testorio. «Sebastiano farà bene, sono felicissimo che abbia scelto Cagliari e la Sardegna». Nonno Salvatore risponde al cellulare con voce emozionata. È un uomo felice: «Sono tifosissimo dei miei nipoti e ciò che fanno mi inorgoglisce. Ma il merito - precisa il professore in pensione - è di mio figlio Agostino e di sua moglie Flavia che hanno avuto il coraggio di traslocare a Brescia per favorire la crescita sportiva dei ragazzi». L’emozione prende il sopravvento quando si parla di Bari Sardo: «È la mia seconda casa. L’Ogliastra è bellissima ed è abitata da persone umili e brave. Che ricordi con i pastori. Non posso dimenticare il bagno al mare della Torre, a ottobre del 1971, insieme a mia moglie: uno spettacolo». Nei suoi primi due anni di vita anche Agostino Esposito ha vissuto a Bari Sardo. «Facevamo lunghe passeggiate con il bambino», ricorda Testorio che, invece, a Bari Sardo ha piantato radici per amore mettendo su famiglia.

La storia

Esposito e Testorio si sono laureati in Lettere all’Università di Napoli. Sono arrivati in Sardegna a bordo di un traghetto e se ne sono innamorati. «Per caratteristiche - dice Testorio - dei tre fratelli Sebastiano è quello che ricorda di più il nonno. Eravamo bravi, ma lui era un fenomeno. Giocava come mezzapunta e assomigliava a Sivori: il tunnel e un destro favoloso erano le sue qualità distintive». Salvatore minimizza: «Non ero un fenomeno, piuttosto eravamo un gruppo straordinario. “Aicci, aicci, scudi sa boccia” (così, così, tira il pallone). In campo parlavamo così». Il gran capo famiglia ha seguito la telenovela di mercato del nipote: «Speravo andasse al Cagliari e così è stato. Ho grandi ricordi del Poetto che frequentavamo con gli amici ogliastrini. Forza Casteddu, forza Bari Sardo».

