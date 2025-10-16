VaiOnline
La Dinamo Women si ferma in Francia dopo cinque partite  

Lattes 101

Dinamo Women 72

Blma Lattes : Hoppie 12, Pospisilova 7, Salgues 5, Dupont, Cisse 23, Rabot 6, Diallo 13, Angloma 18, Breen 12, Bernies 5. All. Demory.

Banco di Sardegna Sassari : Sammartino 5, Richards 12, Carangelo ne, Trozzola 7, Spinelli 7, Poindexter 9, Boros 7, Egwoh 2, Treffers 18, Turel 5. All. Citrini.

Arbitri : Alcaraz (Esp), De Oliveira (Por) e Galvez (Esp).

Parziali : 30-21; 56-35; 81-56.

L'imbattibilità si interrompe dopo cinque gare in Francia, contro il BLMA Lattes. Troppo forti le francesi (101-72 il finale) per una Dinamo Women che tiene precauzionalmente ferma il capitano Carangelo. È finita subito a -10 (inarrestabile Cisse) e a parte qualche lampo di Richards nel primo quarto ha visto solo la targa della squadra francese, cha ha tirato benissimo sia da due sia da tre: 60% su azione sino al terzo quarto.

Hanno pesato anche le 10 palle perse nei primi 15 minuti, quando il Lattes è andata a +21 e nel proseguo della gara si è limitata a controllare Sassari, che comunque ha continuato a giocare per mettersi alla prova e crescere contro un'avversaria che in Italia sarebbe da Final Four. La Dinamo Women ha provato a rientrare in partita all'inizio del terzo quarto (58-43) ma alle francesi è bastato tornare agli abituali livelli di intensità per riprendere il largo.

Domenica la Dinamo Women ritorna in campo, a Brescia, per il campionato.

