25 settembre 2025 alle 00:31

La Dinamo Women entra in EuroCup 

Dinamo Sassari 66

Panathlitikos 62

Banco di Sardegna Sassari : Sammartino 4, Richards 12, Carangelo 4, Trozzola 2, Spinelli 8, Poindexter 12, Boros 5, Egwoh 2, Treffers 10, Turel 7. All. Citrini.

Panathlitikos Sykeon : Ransom 13, James 14, Mantzou 7, Kofina, Vigka 2, Gerostergiou, Vasilieou, Alexandri 11, Geldof 9, Syrpa 6. All. Mystiliadis.

Arbitri : Perlic (Cro), Ignatiou Cyp) e Ktajnic (Slo).

Parziali : 23-16; 43-33; 55-39.

La Dinamo Women conquista la fase a gironi della EuroCup femminile. Nell’esordio al PalaSerradimigni nessun problema a concedere il bis contro il Panathlitikos nel ritorno delle qualificazioni: 66-62. All’andata lo scarto era stato di 16 punti. Sassari va nel gruppo H, che comprende le già qualificate Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia).

Davvero notevole l’intesa tra le giocatrici (soprattutto fra Treffers e Richards nei giochi alto-basso), non sembra che si tratti di una squadra completamente nuova. Altro dato: tutte e dieci le giocatrici a segno. Certo, d’ora in poi sarà più dura ma si vede la voglia di giocare insieme anche in difesa.

Avvio deciso della squadra di Citrini, che viaggia ad alti ritmi: 10-4 dopo 5 minuti. Il vantaggio tocca anche il +12 prima del parziale recupero delle greche: 27-24 al 13’. Il punteggio fa l’elastico, ma il finale è per la Dinamo Women, che va al riposo sul 43-33 che sommato al punteggio dell’andata vale il +26. Nel terzo quarto, dopo qualche minuto con tanti errori, nuovo allungo di Carangelo e compagne: 54-37 al 28’.

Nell’ultima frazione tanto spazio alle italiane della panchina, a costo di veder ridurre il distacco che era arrivato anche a +18.

