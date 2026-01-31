La Dinamo vuole una rivincita con Cremona 

Sassari. La Dinamo prova a rimediare all'harakiri dell'andata, quando sprecò il +15 del terzo quarto facendosi rimontare e perdendo 79-75. Oggi si gioca al PalaSerradimigni (16.30) e c'è anche la voglia di interrompere la serie di 5 sconfitte di fila, 3 in campionato, per tenere a debita distanza l'ultimo posto, occupato da Treviso.

Cremona ha i suoi punti di forza nel reparto piccoli: il play Durham e la guardia Willis segnano 14 punti a testa, Casarin raggiunge i 10 punti di media, così come l'ex biancoblù Veronesi. Da segnalare la presenza dell'ala sarda Sasha Grant, 11 punti all'andata. Il rientro nella squadra sassarese del lituano Beliauskas offre un'arma in più. È comunque dentro l'area che il Banco di Sardegna ha i maggiori vantaggi e dovrà sfruttarli, con McGlynn (migliore realizzatore a Cremona con 16 punti) e Thomas soprattutto, che all'andata fu efficace a rimbalzo ma impreciso al tiro, con 3/9. Una curiosità: nel match di tre mesi fa era indisponibile la guardia Johnson per problemi fisici e probabilmente anche oggi il coach Mrsic dovrà tenerlo prudenzialmente a riposo con l'obiettivo di recuperarlo appieno per trasferta di Udine.

