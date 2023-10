La Dinamo vuole brindare anche in coppa  

L'entusiasmo della prima vittoria in campionato (su Treviso) come propellente per cercare di iniziare bene la Champions Fiba. Stasera alle 18.30 la Dinamo gioca a Stettino, contro i campioni di Polonia. Nella squadra sassarese resta fuori l'ala Raspino. Un solo assente è quasi una benedizione per il Banco di Sardegna, che ha iniziato la stagione senza tre stranieri del quintetto.

Certo, la condizione fisica va ancora trovata. Sia da parte del nuovo arrivato McKinnie sia di Charalampopoulos e Tyree, appena rientrati dai rispettivi problemi fisici dopo un mese di stop abbondante, ma sia pure da parte di quei giocatori come Whittaker, Gentile e Kruslin non brillantissimi perché sono stati spremuti in pre-campionato viste le tante assenze. Bisognerà attendere un mese per vedere la vera Dinamo, ma nel frattempo occorre vincere: se non con quell'intesa che si sta ancora costruendo, almeno con cattiveria agonistica e talento offensivo.

La prima fase

L'obiettivo è cercare di superare la prima fase come non succede da due anni. Nel girone di Sassari sono state inserite anche Aek Atene e Ludwigsburg. Passano alla seconda fase le prime due di ogni girone più le migliori otto terze su dodici.

Morale alto pure in casa dello Stettino che è reduce dal largo colpaccio sul parquet del Wroclaw, grazie alla prova dei due play Woodson e Mazurczak. Il reparto guardie e ali è ben fornito, ci sono anche Dunn e Cuthbertson. Le alipivot Boroski e Meier danno una mano al centro Zmudzki.

