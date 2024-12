La Dinamo vince ma non è al sicuro 

Dinamo Sassari 60

Alcantarilla 54

Banco di Sardegna SS : Gon- zales 8, Begic 9, Carangelo 18, Nieddu ne, Toffolo 5, Natali 5, Pastrello 2, Taylor 13, Diallo, Grattini, Spiga ne. All. Restivo.

Hozono Global Jairis A. : Alar- con 2, Nelson 4, Visscher, Grande, Ayuso 3, Ginzo 4, Holesinska 12, Lopez-Senechal 5, Bertsch 18, Massey 6. All. Font.

Arbitri : Jovovic (Cro), Perlic (Cro) e Karpanos (Gre).

Parziali : 16-17; 37-26; 50-37.

Sassari. Dal meritato trionfo a una vittoria risicata. Dal +18 del 35’ al 60-54 finale. Per 35’ è stata una Dinamo Women meravigliosa per durezza mentale e fisica in una gara dove l’Alcantarilla ha difeso con le mani sempre addosso approfittando di un arbitraggio molto permissivo. La zona spagnola però ha letteralmente bloccato l’attacco sassarese che negli ultimi 5’ non ha più segnato. Resta la vittoria e il +6, ma la settimana prossima in Spagna sarà un’altra battaglia per cercare di superare i playoff di Eurocup femminile.

Cenni di cronaca

La Dinamo Women prova a staccarsi subito: 9-4 al 5’ con tripla di Carangelo. Le spagnole impattano trascinate da Holesinska: 13-13 all’8’. Dal secondo quarto in poi Sassari riesce gradualmente a distanziare il Jairis: +11 con Taylor, poi dopo il parziale rientro ospite (37-32 al 25’ con Nelson) il nuovo imperioso allungo con la scatenata Carangelo, ciliegina su un attacco che propone azioni spettacolari. Sul -18 il Jairis gioca la carta della zona e ha ragione, perché non ribalta il punteggio ma con un break di 12-0 tiene la sfida aperta.

