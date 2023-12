La Dinamo vince ma col rimpianto 

Dinamo Sassari 79

Namur 73

Banco di Sardegna Sassari : Raca 20, Carangelo 28, Carta ne, Toffolo 8, Crudo 4, Kaczmarczyk, Hollingshead 2, Joens 14, Spiga ne,Togliani 3. All. Restivo.

Basket Namur Capitale : Perisa 16, Rodrigues 19, Hucorne, Remade 2, Davreux 3, Zelnyte 5, Hartmann 5, Bully 2, Whitted 2, Daniel 19. All. Arrajuo.

Arbitri : Cavar (Bih), Galic (Cro) e Lapanovi (Slo).

Parziali : 19-13; 33-28; 53-49.

Note : tiri liberi Sassari 13/15; Namur 11/13. Percentuali di tiro: Sassari 29/74 (8/32 da tre, ro 16 rd 28); Namur 28/75 (6/23 da tre, ro 18 rd 30).

Sassari. Vince ma con qualche rimpianto per avere sprecato il +15 al 37’. La Dinamo Women si impone al PalaSerradimigni per 79-73 sul Namur Capitale, scarto che lascia aperto il discorso qualificazione agli ottavi di Eurocup nella gara che si giocherà in Belgio mercoledì. Peccato davvero, vista l’ottima prova della coppia Carangelo-Raca, ma è rimasto praticamente nullo l’apporto offensivo delle straniere Hollingshead e Kaczmarczyk. Così la Dinamo Women ha raccolto meno di quello che poteva. Nel terzo quarto ha toccato il +15 grazie alla difesa, ma la zona belga ha tolto inerzia e ritmo all’attacco sassarese: 53-49. Nell’ultima frazione è ancora +15 con Carangelo trascinatrice e Toffolo che difende per tre e cattura rimbalzi (10). Proprio l’uscita di Toffolo nel finale toglie mordente al gioco, nei due minuti finali le biancoblù si rilassano, commettono un paio di errori banali e le belghe rendono lo scarto abbordabile per il ritorno pur in una serata senza Whitted, che non stava bene.

