La Dinamo vince dall’arco  

Non chiamatela gara eccezionale quella contro Pesaro finita 110-74 con 17/24 da tre. In realtà è quasi la regola un successo straripante contro i marchigiani. Così come è altamente probabile che Sassari, la regina delle triple faccia partite che vanno ben oltre il 50% nel tiro dall'arco dei 6,75.

Primo dato: la Dinamo è 13/13 in casa contro Pesaro. Un en plein fatto di tante partite stravinte, con punteggi eclatanti. Praticamente il 75-73 della stagione passata è stata l'eccezione.

Il Banco ha sconfitto i marchigiani 114-73 nel campionato 2018/19 facendo 18/36 nelle triple. L'anno precedente aveva vinto 112-81, mentre nel 2015/16 il punteggio è stato 106/80 con un buon 17/33 da tre. Altro risultato roboante il 102-78 del 2013/14.

Il re delle triple

Se Filip Kruslin chiuderà il campionato confermando il 53,2% sarà il quarto giocatore della serie A a stare sopra il 50% da quando Sassari è in serie A. Nelle ultime dieci partite Kruslin ha fatto 31/50. L'esterno croato sta tirando meglio di Austin Daye e persino di Drake Diener. L'unico a batterlo è Kelvin Rivers della Virtus Bologna che nel 2010/11 chiuse la stagione regolare con un fantascientifico 65% (ma con meno tiri di Kruslin) e poi al 58% compresi i playoff scudetto.

Il Banco del resto è la squadra dei tiratori. Al terzo posto della classifica individuale dei “triplisti” c'è Eimantas Bendzius col 49%, preceduto dal sassarese Marco Spissu (ora a Venezia) che ha il 50%. Sassari è la squadra che tira meglio da oltre l'arco: sfiora il 42%. Neppure questa è una novità: ha vinto la graduatoria per squadre l'anno scorso col 37,6%, nel 2019/20 col 41% e ancora nel 2015/16 e nel 2012/13 viaggiando intorno al 38%.

Situazione playoff

La squadra di Bucchi è nel quartetto che comprende la settima e la decima, a +4 dal terzetto che occupa il penultimo posto. Prima della pausa per la Coppa Italia, dove i bancoblù saranno solo spettatori, e per la finestra delle nazionali, la Dinamo avrà due trasferte che può utilizzare per crearsi un vantaggio nei confronti diretti come già fatto contro Napoli e Pesaro sulle quali vanta saldo positivo di canestri. Prima si va a Trento, formazione battuta al PalaSerradimigni di 5 punti, poi trasferta a Brescia che invece ha vinto a Sassari di 2 punti dopo un supplementare. Basta un colpaccio per aumentare le chance di disputare i playoff scudetto.

