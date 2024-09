La Dinamo va in campo nel Paese del suo coach 

Si gioca in Bosnia, il Paese del coach Nenad Markovic. Si gioca a Sarajevo, contro i padroni di casa del Bosna, che da 17 anni dedica un trofeo internazionale a Mirza Delibasic, il fuoriclasse che fece vincere alla squadra della città l'unica Coppa dei Campioni, nel 1979. E l'anno seguente la sua Jugoslavia (ancora non frammentata dalla guerra fraticida) vinse l'Olimpiade di Mosca sconfiggendo in finale l'Italia dove giocava Meo Sacchetti. C'è davvero tanta storia in questo quadrangolare che farà da prova generale per la Dinamo in vista della trasferta in Turchia dove dal 20 settembre dovrà conquistarsi un posto nella regular season della Champions.

La prima semifinale vedrà opposti alle 17 i rumeni del Cluj, con l'ex biancoblù Deshawn Stephens, e il Dubai, formazione appena costituitasi ma molto ambiziosa visti gli acquisti, tra i quali c'è il nazionale ed ex Virtus Bologna Abass. Sarajevo e Sassari si affronteranno alle 20.

Il Bosna ha età media di 24 anni. I due giocatori migliori sono l’ala Jure Zubac, 13 punti e 7 rimbalzi di media nel campionato scorso, e Delacic, ex Skopje in Montenegro che nella Aba ha girato a 14.5 punti col 38% da tre e quasi 5 rimbalzi.

La novità nel Banco di Sardegna è la presenza della possente guardia-ala Veronesi, che ha ripreso ad allenarsi col gruppo dopo il problema muscolare che gli ha fatto saltare le prime tre amichevoli.

Domenica la finale del torneo è alle 20 e vedrà confrontarsi le due vincenti delle semifinali di questa sera.

