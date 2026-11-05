La Dinamo va a Cividale con un solo obiettivo: «Vincere per caricarci» 

Un'ala piccola con la visione da play e la capacità a rimbalzo di un centro. Joonas Riismaa è il tuttofare della Dinamo. Senza di lui la squadra sassarese ha 0/2, con lui ha 4/5. Anche per questo i biancoblù si preparano con fiducia all'inedita trasferta a Cividale del Friuli (domani alle 20) società nuovissima, fondata appena sei anni fa. «Vincere significa caricarci per le tre sfide seguenti, contro formazioni d'alta classifica», dice la bionda ala. Classe 2002, «ma con la testa di un trentenne» specifica il coach Luca Vitali. Estone di formazione italiana (a 16 anni arrivò a Siena) Riismaa è l'uomo-ovunque della Dinamo, perché gioca in base a quello che fanno i compagni e gli avversari, con una capacità di lettura corale che di solito hanno i play. «Beh, in quel ruolo ho dovuto giocare in nazionale estone per necessità. Ho fatto un po' tutti i ruoli e questo mi aiuta», confessa Riismaa. Il suo tabellino è sempre pieno in tutte le voci visibili: punti (12,2), rimbalzi (5,4) recuperi (1,2 palloni a fronte di mezza palla persa di media) e assist; ma anche nelle voci “invisibili”: l'aiuto difensivo quando serve, il rimbalzo quando magari il lungo non è in posizione, il canestro ravvicinato per variare il tema offensivo.

Friuli

Il match di sabato in Friuli è apparentemente semplice, ma Riismaa, che due anni fa era in A2 a Cantù avverte: «Attenzione, è un campo difficile e lo so per esperienza diretta». Cividale è squadra giovane, che pratica il run and gun e che può esaltarsi. Il coach Luca Vitali aggiunge un altro motivo di cautela: «Il tecnico è Pillastrini che mi ha allenato 20 anni fa a Montegranaro, quando insieme a Jack Devecchi vincemmo il campionato». L'allenatore del Banco ribadisce la chiave per affrontare qualsiasi antagonista: «Se noi riusciamo a pareggiare l'intensità e fisicità delle formazioni avversarie allora possiamo far valere la nostra indubbia tecnica».

RIPRODUZIONE RISERVATA