La Dinamo tenta l’aggancio 

Domani sera sul campo del Napoli che ha 2 punti in più 

Sassari. «Un campo caldo e una squadra di qualità che gioca bene»: così il coach Veljko Mrsic presenta la trasferta di Napoli, gara che chiuderà la nona giornata. La squadra sassarese è a quota 4, Napoli a 6, quindi con un colpaccio il salto in classifica sarebbe evidente e servirebbe soprattutto a rimediare a una delle due sconfitte al PalaSerradimigni contro le concorrenti Varese e Udine. La prima preoccupazione della Dinamo è quella di recuperare energie e giocatori per la nuova trasferta: «Veniamo da un viaggio lungo, in Germania. Quanto a Buie e Johnson siamo positivi sul loro rientro». La formazione biancoblù ha dovuto fare a meno del play e della guardia sul campo del Rasta Vechta dove ha incassato una sconfitta ininfluente sulla qualificazione. Il tecnico croato spiega: «In Germania era importante non il risultato, ma capire come giocare senza il play Buie e la guardia Johnson, un’opportunità per altri giocatori di giocare più minuti di quanto hanno di solito e per vedere cosa possono dare». Fra tutti, chi ha sfruttato meglio l'occasione è l'esterno Ceron.

Duello esterni-difesa

Nelle rotazioni Ceron doveva essere il decimo a roster completo, ma la sua applicazione e la capacità persino di aiutare in regia potrebbero avergli fatto guadagnare maggiore attenzione. Tanto più contro un'avversaria che ha proprio negli esterni i giocatori di maggiore impatto, come sottolinea Mrsic: «Loro hanno giocatori esterni forti e veloci, sono buoni palleggiatori e amano avere la palla in mano. La nostra difesa come prima cosa dovrà essere brava nella transizione, a rientrare, e poi dovremo fare attenzione agli uno contro uno. I pericoli maggiori loro li portano proprio nei primi 5-6 secondi dell'azione. Per limitare il loro punto di forza dovremo stare attenti per tutta la gara».

Caruso e Vincini

La curiosità è sotto canestro, dove si affrontano due pivot italiani nel giro della nazionale. Caruso ha già avuto le sue chance, mentre Vincini è stato appena chiamato. Mrsic racconta: «Siamo molto contenti per lui, il ragazzo era visibilmente emozionato per la convocazione». Caruso e Vincini partono in quintetto, ma il centro di Napoli ha cifre inferiori per il momento: 5 punti e 2 rimbalzi contro 8 punti e 4 rimbalzi del centro Dinamo che oltretutto si sta rivelando come il miglior passatore tra i lunghi. Infine occhio ai due ex anche se finora hanno inciso pochino: Gentile ha 2 punti di media come Treier.

