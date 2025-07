La Dinamo sull’ala Marshall 

Per completare il quintetto base la Dinamo pensa a Carlos Marshall Jr, esterno di 26 anni che in Israele con l'Elitzur Netanya ha prodotto in 29' una media di 15 punti col 38% nelle triple e 6 rimbalzi. Giocatore esplosivo atleticamente, Marshall Jr è alto 198 cm per 94 kg di peso. Ha fatto liceo e parte dell'università a Tennessee, chiudendo poi il college a Santa Chiara sempre con percentuali superiori al 40% dall'arco.

Se l'operazione andasse in porto, a quel punto mancherebbe soltanto il sesto straniero, un altro esterno, il decimo volto nuovo di una squadra che è stata rivoluzionata non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dello staff medico.

Rivoluzione

Della Dinamo che era partita con il presidente Stefano Sardara nel 2011 non è rimasto nessuno, se si esclude Jack Devecchi passato dal parquet alla scrivania come direttore generale. Dopo l'addio del gm Federico Pasquini, sostituito da Mauro Sartori, si registra quello del preparatore fisico Matteo Boccolini. Un divorzio altrettanto “traumatico” perché oltre alle indubbie capacità professionali, Boccolini è sempre stato oggetto di stima da parte dei tifosi. A proposito, con la sua partenza è stato praticamente azzerato lo staff medico. Insomma, siamo nella seconda era della reggenza Sardara. Con la consapevolezza che al di là delle dichiarazioni, Sassari può ambire al massimo a stare dietro alle migliori, ma già rientrare nella Final 8 di Coppa Italia e nei playoff scudetto sarebbe un bel segnale per invertire la tendenza deludente delle ultime due stagioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA