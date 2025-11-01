VaiOnline
Serie A.
02 novembre 2025 alle 00:14

La Dinamo sprofonda 

Anche Udine passa (di 18) a Sassari: Bulleri è a rischio? 

Dinamo Sassari 70

Apu Udine 88

Banco di Sardegna SS : Marshall jr 14 (4/7, 2/7), Buie 7 (0/5, 1/5), Zanelli (0/1), Seck ne, Beliauskas (1/2, 1/5), Johnson 11 (3/4, 0/6), Ceron, Casu ne, Vincini (5/7, 1/1), Mezzanotte (2/7), Thomas 5 (0/1 da tre), McGlynn (2/4). All. Bulleri.

Old Wild West Udine : Alibegovic 16 (1/4, 4/8), Spencer (0/1), Hickey 10 (2/6, 2/4), Pavan ne, Mekowulu 12 (5/6), Da Ros 5 ((1/1, 1/3), Bendzius 25 (4/4, 5/8), Brewton 4 (0/3), Dawkins 11 (1/4, 3/5), Calzavara 2 (1/1, 0/1), Mizerniuk ne, Ikangi 3 (1/4 da tre) All. Vertemati.

Arbitri : Bartoli, Valeriani e Attard.

Parziali : 17-25, 38-41, 51-68.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 22/62 (5/25 da tre); Udine 31/67 (16/33 da tre punti). Tiri liberi: Sassari 21/29; Udine 10/18. Rimbalzi: Sassari 13 off 27 dif; Udine 11 off 28 dif.

Sassari. I fischi del PalaSerradimigni sono il commento alla pessima prestazione della Dinamo. Che perde ancora in casa, contro una concorrente diretta come Udine e il punteggio di 70-88 dice tutto sul tracollo dopo l’intervallo, sotto i colpi dell’avvelenato ex Eimantas Bendzius. Cinque giornate, zero punti. La Serie A non è mai stata così in pericolo. La panchina di coach Bulleri traballa, ma anche la posizione di qualche straniero, soprattutto Johnson, che sembra emotivamente distaccato dal gruppo. Magari il calendario serrato (martedì in Europe Cup contro lo Sporting, e giovedì contro Cantù, sempre in casa, prima della trasferta di domenica a Venezia) procrastinerà qualsiasi decisione, facendo diventare il match contro Cantù l’ultima spiaggia.

Le dichiarazioni

Il coach Massimo Bulleri ha dichiarato: “Possiamo solo chiedere scusa per questa prestazione di basso profilo, in primis umano e poi anche tecnico. Di questo mi sento responsabile. Dobbiamo guardarci allo specchio e confrontarci. Bisogna prendersi le responsabilità. Se mi sento in discussione? Conosco molto bene le dinamiche di questo ruolo e comunque non spetta a me. Queste sconfitte sono un campanello d’allarme, mancano ancora 25 partite, il campionato ha insegnato che la rimonta è possibile”.

Luca Vincini: “Fa male perdere contro un’avversaria abbordabile. Oggi è la prima partita che abbiamo ricevuto fischi dal pubblico, speriamo siano uno sprone”.

Cenni di cronaca

Thomas viene subito saltato da Bendzius e fa tre falli in due minuti. La difesa come sempre fa esaltare i tiratori avversari: 0-8. 7-17 al 6’. Vincini è immenso da centro e da “4” nel quintetto con McGlynn, porta alla rimonta (28-28) ma poi nel terzo quarto resta in panchina, Thomas subisce 10 punti di fila da Bendzius, la Dinamo si sfalda. La gara finisce lì: 44-55 al 24’. Il resto è un calvario.

