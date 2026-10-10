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Basket A2M.
11 ottobre 2026 alle 00:38

La Dinamo soffre troppo ma vince 

Sei giocatori in doppia cifra, la chiude Brooks con una bomba 

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Mestre 74

Sassari 87

Gemini Mestre : Curry 16 (3/7, 1/5), Bechi 8 (2/4, 1/3), Galmarini 6 (1/3, 1/2), Calbini 20 (2/8, 4/7), Varence 12 (1/3, 3/6), Zacchigna ne, Segato ne, Gherardini 2 (1/2), Valsecchi 5 (1/4, 0/6) Marella ne, Salvioni 5 (2/3). Dalla Bernardina ne. All. Ferrari.

Banco di Sardegna Sassari : Nze 10 (4/7, 0/1), Flood 11 (2/2, 1/2), Grande 5 (1/3, 1/4), Longo ne, Pisano ne, Nobili (0/1 da tre), Brooks 10 (2/4, 2/3). Riismaa 19 (2/2, 3/4), Monaldi 15 (3/3, 3/5), Aromando 17 (4/11, 2/5). All. L. Vitali

Arbitri : Bartoli, Terranova e Martellosio.

Parziali : 27-25; 48-50; 63-69.

Note : uscito per 5 falli Nze al 36' (64-76). Percentuali di tiro: Mestre 23/63 (10/29 da tre); Sassari 30/57 (12/25 da tre). Tiri liberi: Mestre 18/25; Sassari 15/20. Rimbalzi: Mestre 10 off 25 dif (Varence 9); Sassari 4 off 37 dif (Brooks 11).

Suda sempre al PalaTaliercio la Dinamo che fatica più del dovuto contro la modesta Mestre: 74-87 il finale, ma era solo +4 al 38'. Il discreto approccio, un Riisma quasi infallibile e un Brooks da doppia cifra (il capitano ha un impatto devastante sui match) trascinano il Banco di Sardegna al secondo colpaccio. Sei giocatori in doppia cifra, nonostante Nze costretto a uscire per falli. Per un Grande in serata normale c'è un Monaldi in versione killing me softly. Il temuto Curry viene oscurato da marcature sempre diverse, mentre Brooks è l'uomo che – sportivamente parlando- uccise Liberty Varence. Nel suo ex campo Aromando fa bella figura anche se con qualche forzatura al tiro di troppo. L'irlandese Flood ha carattere, quello che difetta finora a Nobili: anziché sfruttare la stazza si posizione spesso sull'arco da tre punti. Unico plus/minus negativo quello del centro: -9.

I momenti chiave

Dopo un quarto di equilibrio il quintetto alto con Brooks ala piccola dà un primo strappo: 31-40 al 15'. Controbreak da 14-3 promosso dallo scatenato Calbini, ma un po' di zona 3-2 e la tripla di Monaldi rimettono in asse Sassari che nella terza frazione va a +12 con la bomba dell'irlandese Flood, prima di subire un riavvicinamento a -3 sventato da Riisma che a inizio ultimo quarto propizia il +13 del 34'. Non basta, perché Mestre arriva sino al 72-76 del 38'. Ci pensa Brooks a chiuderla con una bomba segnata in scioltezza, di classe.

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