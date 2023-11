La Dinamo si sgonfia nel 2° tempo a Madrid 

Estudiantes 54

Dinamo sassari 47

Est. Madrid : Mawuli 3, Saravia, Mendez 7, Zaragoza 2, Whittle 14, Camilion, Mollenhauer 3, Massey 9, Treffers 6, De Santiago 2, Erauncetamurguil 8. All. Gallego.

Banco di Sardegna SS : Raca Carangelo 6, Carta ne, Toffolo 2, Crudo 6, Kaczmarczyk 1, Hollingshead 6, Joens 12, Spiga ne, Togliani 8. All. Restivo.

Arbitri : Dahra (Fra), Pedroso (Por) e Ortis (Fra).

Parziali : 13-11; 23-25; 40-30.

Note . Liberi: Madrid 6/15; Sas sari 17/24. Percentuali di tiro: Madrid 21/72 (6/22 da tre, ro 17 rd 32); Sas- sari 13/53 (4/26 da 3, ro 11 rd 38).

Il terzo quarto con 8 minuti senza un canestro su azione condanna una coraggioda Dinamo Women. A Madrid si impone ancora l'Estudiantes, con lo stesso scarto ma punteggio diverso: 54-47. La formazione spagnola resta capolista a punteggio pieno, la squadra di Restivo resta seconda mnel girone di Eurocup femminile. Difese aggressive e la scarsa lucidità delle due formazioni hanno portato a tantissimi errori al tiro e a tante palle perse.

Sassari se l'è giocata bene per un tempo, andando al riposo sul +2 anche se Joens, Kaczmaczyk e Raca non hanno segnato neppure un canestro su azione. Meglio le italiane, Crudo e Togliani in attacco, Toffolo in difesa. Fatale il terzo quarto con un break incassato di 15-1 che ha deciso il match.

