Dinamo Sassari 96

VLP Pesaro 87

(dopo 1 tempo supplementare)

Banco di Sardegna SS : Flood 2 (1/1, 0/2), Fara ne, Cipriano (0/1 da tre), Grande 15 (2/5, 3/5), Longo ne, Pisano (0/1 da tre), Nobili 6 (3/9, 0/1), Brooks 17 (4/5, 3/4), Riismaa 13 (0/2, 4/5), Monaldi 8 (0/3, 2/5), M. Vitali 20 (4/6, 3/8), Aromando 15 (4/8). All. L. Vitali.

CMT Orange Tools P. : Mack 32 (6/8, 5/11), Stefanini 18 (3/8, 2/6), Trucchetti 6 (0/1, 2/5), Accorsi 2 (1/2, 0/2), De Nicolao 7 (2/3, 1/5), De Vico 9 (1/2, 1/1), Miniotas 13 (4/5, 1/4), Pini (0/1), Sissoko ne, Biar. All. Valli.

Arbitri : Barbiero, Tognazzo e Coraggio.

Parziali : 21-25; 43-40; 62-59; 79-79.

Note . Usciti per 5 falli: Mack. Percentuali di tiro: Sassari 33/71 (15/32 da tre); Pesaro 29/64 (12/34 da tre). Tiri liberi: Sassari 15/18; Pesaro 17/21). Rimbalzi: Sassari 11 off 32 dif (Brooks 11); 4 off 27 dif (Pini 7)

Sassari. Punti Vitali. Dal peso specifico emotivo elevatissimo. Una gara con l’intensità da playoff. Una vittoria da playoff, tra l’entusiasmo dei tifosi del PalaSerradimigni, pochi ma decisamente soddisfatti. Cinque giocatori in doppia cifra nel successo al supplementare della Dinamo contro l’irriducibile Pesaro, 96-87. Un gruppo compatto che ha la meglio sugli ospiti nonostante i 32 punti di Mack.

Dinamo senza i due stranieri titolari, Kajami-Keane e Nze, entrambi infortunati, ma in compenso c’era Monaldi (5 assist e plus/minus di 9) che ha dato lucidità nel finale (quelli mancati a Cividale) e con il vero Michele Vitali, non solo top scorer, ma anche killer implacabile nell’overtime. Poi il talento offensivo di Grande, la facilità disarmante di Brooks in qualsiasi giocata, il multiuso Riismaa (anche 10 rimbalzi). La gara ha dimostrato anche il carattere dei singoli: Nobili ha iniziato sbagliando tre tiri ma ha continuato a giocare; Aromando era fuori fase per 29’ ma quando si è sbloccato è stato una lama nella difesa pur aggressiva dei marchigiani.

I fratelli Vitali

Il coach Luca Vitali ha detto: «Una bella vittoria, davanti al nostro pubblico. Sono contento per i ragazzi perché lavorano dal 10 agosto in mezzo alle difficoltà. Ce la meritavamo tutti una gara così, noi, il pubblico. L’obiettivo è far sì che l’Isola sia di nuova orgogliosa della Dinamo. Oggi più che mai questi ragazzi sono riusciti a dimostrare il rapporto profondo che hanno con questo progetto. Io ho fiducia illimitata su tutti, anche quando sbagliano. La capacità di reagire è sinonimo di spessore delle persone anzitutto». Michele Vitali esordisce così: «Scusate l’emozione, non riuscivo a fare quello che volevo ed era frustrante, ma si respira fiducia nello staff, tra compagni, in società, e questo mi ha aiutato. Ho rivisto l’atmosfera che conosco ».

Cenni di cronaca

Primo quarto a strappi: 2-8 per gli ospiti con le triple di De Nicolao e Mack, quindi 13-3 del Banco grazie a due bombe di Brooks per il 15-11 al 5’, infine 7-0 di Pesaro che ha tanto dalla coppia straniera Mack-Miniotas: 21-25. Più equilibrato nello svolgimento il secondo quarto, con Sassari che riesce ad andare al riposo avanti (43-40) grazie soprattutto al trio Grande-Brooks-Riismaa, 33 punti sui 43 totali. Invece Monaldi e Flood efficaci nel far girare palla (3 assist a testa) non riescono ad entrare nella partita dal punto di vista offensivo.

Nella terza frazione è ancora equilibrio, ma intanto Miniotas e Nobili commettono il quarto fallo e quindi i quintetti si abbassano. Ne risente più Pesaro. Coach Vitali gioca addirittura con Riismaa da alapivot e Aromando da centro che si rigenera e segna gli ultimi 6 punti della frazione. Nell’ultimo quarto si gasa Michele Vitali: 70-61 al 33’. Una bomba del sassarese Trucchetti e due di Mack riaprono la gara. A 32” De Nicolao ruba palla a Grande e pareggia. All’overtime Michele Vitali mette subito le cose in chiaro: tripla e 3/3 dalla lunetta quando prende il fallo da una difesa terrorizzata dal suo tiro: 88-81. Pesaro non ne ha più. Inizia la festa.

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